Коли можна обрізати дерева: чи можна це робити вже зараз

Обрізання дерев

Реклама

Правильний час для обрізки плодових дерев є ключовим фактором для їхнього здоров’я та майбутнього врожаю. Багато садівників припускаються помилок, починаючи цей процес занадто рано або занадто пізно, що може зашкодити рослинам.

Як стверджують екпсерти, більшість плодових дерев, окрім персика, можна обрізати протягом усього періоду спокою.

Цей етап спокою починається восени після повного опадання листя і триває до кінця зими.

Реклама

Коли можна обрізати дерева: на що орієнтуватися

Головною умовою для проведення робіт є температурний режим. Важливо, щоб після завершення обрізки температура повітря не опускалася нижче ніж -5 градусів за цельсієм.

Також варто обирати для роботи ясні дні без опадів, оскільки це сприяє швидшому загоєнню ран на деревині.

Крайнім терміном для проведення процедури є початок розпускання бруньок. Якщо затягнути з обрізкою, у дереві почнеться активний сокорух, і втручання нанесе рослині серйозну шкоду.

Оптимальним часом для масштабних робіт у саду є кінець лютого, коли ризики сильних морозів зменшуються, а дерева ще не почали прокидатися

Реклама

Окрему увагу варто приділити персику, який потребує особливого підходу та обрізається виключно у ранньовесняний період.

Підготовка до обрізання

Підготовка до сезону обрізки починається не в саду, а в майстерні з ретельної перевірки інвентарю. Кожен зріз на дереві — це відкрита рана, тому сікатори та садові пилки повинні мати леза бритвеної гостроти. Тупий інструмент не ріже, а розчавлює живі тканини камбію, що значно сповільнює процес загоєння та створює умови для проникнення інфекцій. Крім гостроти, надзвичайно важливою є дезінфекція лез після кожного дерева, щоб не розносити патогени по всьому саду.