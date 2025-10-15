Коли Михайлів день 2025 року: історія, як святкувати та про що молитися

Михайлів день 2025 року: дата / © Pixabay

Перехід на новоюліанський календар, більш наближений до григоріанського, спричинив зміну дати святкування Михайлова дня. Це рішення ухвалили, щоб уніфікувати святкування з більшістю православних церков світу.

Тепер свято святкують 8 листопада, а не 21 листопада, як раніше. Крім усунення календарних розбіжностей, зміна дати допомагає зблизити українські традиції з західними святковими практиками.

Історія свята

Михайлів день, або Собор Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних, відзначають на честь архангела Михаїла — головного воєначальника небесного війська. Ім’я Михаїл з єврейської перекладається як “хто як Бог”, а слово “архангел” з грецької означає “старший вісник”.

У Біблії архангел Михаїл з’являється як захисник вірян і провісник Божої сили. Саме він очолив небесне військо у боротьбі проти сатани, забезпечивши перемогу добра над злом. Старозавітні перекази також згадують його участь у виведенні ізраїльтян з Єгипту у вигляді вогненного стовпа та захист трьох святих від вогню.

У IV столітті Діонісій Ареопагіт у своїй праці “Небесні ієрархії” поставив архангела Михаїла на чолі ангельських чинів. Відтоді він шанується як головний захисник віри та воєначальник небесного війська.

Традиції Михайлова дня

Свято супроводжується численними обрядами та звичаями з глибоким символічним значенням:

Богослужіння. Віряни відвідують церкву, щоб взяти участь у святковій літургії на честь архангела Михаїла. Святковий стіл. Родина накриває стіл, запрошує гостей і близьких, вважаючи це джерелом достатку та добробуту. Молитва. Перед трапезою родина молиться, дякуючи за прожитий рік і просячи благословення на майбутнє. Прикмети. З Михайлим днем пов’язано багато народних прикмет, що передаються з покоління в покоління. Наприклад, якщо цього дня випаде сніг — очікується сувора зима.

Молитва до архангела Михаїла

У цей день прийнято звертатися до архангела з проханням про захист, здоров’я та благополуччя, щоб зберегти родину і дім під його охороною:

Святий архангеле Михаїле, захисти нас у боротьбі, будь нам опорою проти лукавства і підступів диявола. Нехай Бог приборкає його, смиренно молимо тебе, а ти, вожде небесних сил, сатану та інших злих духів, що на загибель душ людських по світу блукають, силою Божою скинь у прірву пекельну. Амінь.