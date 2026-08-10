Коли насправді треба купувати новий смартфон: фахівці назвали точний термін його використання

Як часто треба замінювати телефон / © www.freepik.com/free-photo

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Смартфон зовсім не обов’язково потрібно замінювати кожні два роки. Якщо телефон нормально працює, отримує оновлення безпеки, не має серйозних пошкоджень і влаштовує власника за швидкістю та можливостями, він може залишатися корисним значно довше. Для більшості сучасних моделей розумним орієнтиром є приблизно 4–5 років активного використання. Водночас це не жорстка дата, після якої телефон обов’язково потрібно викидати. У деяких випадках достатньо замінити акумулятор — і смартфон буде працювати ще кілька років.

Батарея — одна з головних причин заміни

Навіть потужний смартфон поступово втрачає автономність через природне старіння акумулятора. З часом він починає швидше розряджатися, телефон може несподівано вимикатися, а заряджати його доводиться кілька разів на день.

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Якщо корпус та інші компоненти залишаються справними, у такій ситуації необов’язково купувати новий пристрій. Заміна акумулятора часто стає значно дешевше, ніж придбання нового телефона.

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Європейські вимоги до смартфонів, які продаються на ринку ЄС від 20 червня 2025 року, передбачають, зокрема, батарею, здатну витримувати щонайменше 800 циклів заряджання та зберігати не менше 80% початкової ємності.

Коли старий телефон уже справді варто замінити

Головним сигналом є не сам вік пристрою, а те, наскільки він відповідає вашим потребам.

Якщо смартфон постійно зависає, довго відкриває звичайні програми, перегрівається під час простих завдань або вже не дає раду з актуальними застосунками, його заміна може бути виправданою.

Особливо важливо звернути увагу на оновлення безпеки. Якщо виробник більше не підтримує модель і вона припинила отримувати необхідні патчі, користуватися нею як основним пристроєм стає менш бажано.

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Камера теж не є причиною змінювати телефон щороку

Нові моделі щороку отримують кращі камери, але це не означає, що торішній або навіть трирічний смартфон раптом перестає фотографувати якісно.

Якщо камера вас влаштовує, фотографії відповідають вашим потребам, а сам телефон працює стабільно, лише заради нових функцій камери купувати пристрій необов’язково.

Інша ситуація — якщо фотографія та відеознімання є важливою частиною вашої роботи або хобі. Тоді оновлення може мати практичний сенс значно раніше.

Скільки років реально можна користуватися смартфоном

Сучасні телефони потенційно здатні працювати довше, ніж прийнято вважати. Європейська комісія навіть оцінює, що нові вимоги до довговічності можуть збільшити середній строк використання смартфона середнього класу приблизно від 3 до 4,1 року.

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Тому 4–5 років можна вважати гарним орієнтиром для заміни, але не обов’язковим дедлайном.

Якщо смартфон після п’яти років залишається швидким, безпечним і справним, його цілком можна використовувати далі. А якщо вже через три роки він почав серйозно втрачати продуктивність, автономність або підтримку програм, чекати до п’ятирічного терміну немає сенсу.

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