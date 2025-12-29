ТСН у соціальних мережах

Коли насправді треба мити голову — вранці чи ввечері, щоб волосся було чистим до семи днів

Правильний час миття голови у поєднанні з грамотним доглядом здатен суттєво зменшити потребу в частому використанні шампуню.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Питання, коли правильно мити голову — вранці чи ввечері, викликає суперечки не одне десятиліття. Одні переконані, що ранкове миття дарує об’єм і свіжість, інші — що вечірній догляд корисніший для волосся і шкіри голови. Але правда полягає не лише у виборі часу, а й у біологічних процесах, які відбуваються з нашою шкірою протягом доби. Саме вони визначають, як довго волосся буде чистим і доглянутим.

Як працює шкіра голови протягом доби

Шкіра голови, як і шкіра обличчя, має власний добовий ритм. Найактивніше сальні залози працюють у другій половині дня та ввечері. Саме в цей період накопичується шкірний жир, пил, залишки стайлінгу та забруднення з навколишнього середовища.

Уночі шкіра переходить у режим відновлення. Якщо лягати спати з брудним волоссям, усі забруднення залишаються на подушці й частково знову потрапляють на шкіру голови, що скорочує відчуття чистоти вже наступного дня.

Ввечері чи вранці: коли найкраще мити голову

Вечірнє миття голови вважається фізіологічно більш правильним. Воно дозволяє:

  • змити максимальну кількість себуму;

  • очистити шкіру після активного дня;

  • зменшити жирність волосся вранці;

  • дати шкірі час на відновлення вночі.

Якщо волосся добре висушене перед сном, воно довше залишається свіжим і менш схильним до швидкого забруднення.

Ранкове миття підходить тим, у кого дуже активні сальні залози або хто займається спортом зранку. Проте в цьому разі волосся частіше втрачає чистоту вже на другий день.

Чи реально зберегти чистоту волосся до 7 днів

Повна відсутність миття протягом семи днів можлива не для всіх, але подовжити свіжість до 5-7 днів реально, якщо дотримуватися кількох правил:

  • мити голову ввечері, а не зранку;

  • ретельно змивати шампунь і кондиціонер;

  • не лягати спати з вологим волоссям;

  • не торкатися волосся руками протягом дня;

  • використовувати легкі засоби без силіконів.

Такий підхід зменшує активність сальних залоз і поступово привчає шкіру виробляти менше жиру.

