Коли найкраще садити часник та цибулю: сприятливі дні у листопаді

У листопаді часник та цибулю на зиму найкраще садити у першій половині місяця.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Часник

Часник / © Pixabay

Посадка озимого часнику та цибулі — важлива частина підготовки городу до нового сезону. Осіннє висаджування дозволяє рослинам укоренитися до морозів і дати ранній урожай навесні.

Температура ґрунту повинна бути близько +5…+7°C — щоб часник і цибуля встигли вкоренитися, але не проросли. Після посадки грядки бажано замульчувати сухим листям, соломою або торфом.

Щоб збільшити шанси на успіх, багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця.

Фази Місяця у листопаді

  • 1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає

  • 5 листопада — повня

  • 6-19 листопада — спадний Місяць

  • 20 листопада — молодик

Найсприятливіші дні

  • 3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.

Раніше ми писали про те, чим удобрити землю перед садінням озимого часнику. Більше про це читайте у новині.

