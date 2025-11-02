- Дата публікації
Коли найкраще садити часник та цибулю: сприятливі дні у листопаді
У листопаді часник та цибулю на зиму найкраще садити у першій половині місяця.
Посадка озимого часнику та цибулі — важлива частина підготовки городу до нового сезону. Осіннє висаджування дозволяє рослинам укоренитися до морозів і дати ранній урожай навесні.
Температура ґрунту повинна бути близько +5…+7°C — щоб часник і цибуля встигли вкоренитися, але не проросли. Після посадки грядки бажано замульчувати сухим листям, соломою або торфом.
Щоб збільшити шанси на успіх, багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця.
Фази Місяця у листопаді
1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає
5 листопада — повня
6-19 листопада — спадний Місяць
20 листопада — молодик
Найсприятливіші дні
3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.
