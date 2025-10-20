Тюльпани — справжній символ весни / © Pixabay

Тюльпани — одні з найпопулярніших весняних квітів. Крім високої декоративності та безлічі сортів, вони мають ще одну перевагу — невибагливість.

Щоб ці квіти яскраво розквітли на вашій клумбі вже на початку нового сезону, важливо посадити їх правильно і саме восени.

Ідеальний період для осінньої посадки за 25-30 днів до стабільних заморозків. Це дозволяє цибулинам адаптуватися до ґрунту, але не дає їм прорости передчасно. У різних регіонах України оптимальний термін посадки може припадати на кінець вересня — початок листопада.

Місце для тюльпанів потрібно обрати сонячне, з добре дренованим, легким і родючим ґрунтом. Посадку виконують на глибину 10-15 см, залишаючи між цибулинами відстань у 10-12 см. Після посадки клумбу можна замульчувати, наприклад, торфом або сухим листям. Це збереже тепло та вологу, а також захистить рослини від сильних морозів.

