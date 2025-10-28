ТСН у соціальних мережах

Коли найкраще викопувати моркву: зверніть увагу на ці ознаки

Моркву треба викопувати до перших заморозків. Найкращий час, коли температура опускається до +5°C, але ще не настали сильні морози.

Морква

Морква / © Pixabay

Попри перші заморозки, не поспішайте викопувати моркву. Якщо зібрати врожай занадто рано, то недостиглі плоди втрачають частину своїх поживних речовин, погано зберігаються і швидко стаюють в’ялими.

Саме в цей момент морква поступово стає досить соковитою. Продовжує набирати солодкість та корисні мікроелементи до повного дозрівання.

Важливі поради

Сорт моркви. Ранні сорти достигають за 60-90 днів, середні за 100-130 днів, пізні за 130-150 днів після появи сходів. Залежно від сорту, збір у вересні логічний для середніх, а для пізніх краще з кінця вересня до жовтня.

Погодні умови. Не варто покладатися лише на календар, якщо осінь тепла, збір можна відкласти на тиждень-два, щоб морква встигла насититися соком. Але приморозок може зіпсувати коренеплід і погіршити його смак. Оптимальна температура близько +5 °C, коли ріст уже сповільнився.

Зовнішній вигляд листя. Сигнал до збору — коли нижнє листя жовтіє і підсихає.

