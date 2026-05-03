Коли не варто святкувати день народження щоб не накликати біди у своє життя

Коли не варто святкувати день народження

Реклама

День народження традиційно вважається світлим і радісним святом, але в народній культурі існує чимало застережень, пов’язаних із цією датою. Деякі роки вважаються небезпечними для гучних святкувань через символіку чисел, релігійні асоціації або давні вірування. Хоча ці прикмети не мають наукового підтвердження, вони передаються поколіннями і досі впливають на поведінку людей. Розглянемо, які роки найчастіше не радять святкувати і чому.

Які роки вважаються небажаними для святкування

За народними прикметами існує кілька вікових рубежів, які пов’язані з особливими значеннями і тому не рекомендуються для гучного святкування.

9 років. Ця дата асоціюється з поминальними традиціями, адже дев’ятий день після смерті має особливе значення. Саме тому в народі вважали, що пишні святкування у цьому віці небажані.

13 років. Число 13 здавна вважається негативним або нестабільним. Йому приписують здатність притягувати невдачі, тому святкування цього віку часто намагалися зробити скромним.

33 роки. Цей вік пов’язують із віком Ісуса Христа і його розп’яттям, тому вважається, що гучне святкування може порушити баланс і принести труднощі, особливо чоловікам.

40 років. Найвідоміша заборона. Число 40 у багатьох традиціях пов’язане зі смертю і переходом душі. У народі вважають, що святкування може накликати хвороби або невдачі, тому цей день часто проводять тихо чи взагалі не відзначають.

53 роки, особливо жінкам. Існує повір’я, що гучне святкування цього віку може негативно вплинути на енергію і навіть прискорити старіння.

Іноді також згадують 39 років як перехідний період перед 40-річчям, який пов’язують із можливими труднощами.

Реклама

Чому з’явилися такі прикмети

Більшість цих заборон мають символічне чи релігійне походження. Одні числа пов’язані з поминальними традиціями, інші — з важливими історичними та духовними подіями. Також відіграє роль психологія: ці роки часто збігаються з життєвими переходами, коли людина переосмислює своє життя.

Важливо розуміти, що сучасні джерела підкреслюють: такі прикмети не є науковими і мають радше культурний або розважальний характер.

Новини партнерів