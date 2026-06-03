Коли Неділя Всіх Святих 2026 року: що це за свято, яке його значення у православ’ї

Неділя Всіх Святих 2026 року / © pexels.com

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Свято святкують щороку в першу неділю після П’ятидесятниці, одразу після великого свята Трійці, і символічно завершує великодній цикл церковних урочистостей.

Коли святкують Неділю всіх святих 2026 року

Неділя всіх святих припадає на першу неділю після П’ятидесятниці, тобто на восьмий тиждень після Великодня. 2026 року це буде 7 червня.

Цей день є рухомим святом і щороку змінює дату, адже залежить від дати Воскресіння Христового та свята Трійці.

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Чому Церква встановила це свято

Ідея вшанування всіх святих виникла в перші століття християнства та сформувалася як окреме свято вже у ранній церковній традиції.

Православна Церква встановила його не випадково саме після П’ятидесятниці. Цей зв’язок має глибокий духовний зміст:

П’ятидесятниця символізує народження Церкви через зішестя Святого Духа;

Неділя всіх святих показує плід дії Святого Духа — освячення людських душ.

Таким чином, свято підкреслює, що святість є результатом духовного життя у Христі та дії Божої благодаті.

Кого вшановують у Неділю всіх святих

У цей день Церква згадує всіх праведників, які досягли духовної досконалості. Серед них:

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апостоли, які проповідували Євангеліє;

мученики, що засвідчили віру ціною життя;

пророки, які передавали волю Божу;

святителі та пастирі Церкви;

преподобні, які присвятили життя молитві та аскезі;

праведники, що жили у світі, але зберегли чистоту серця.

Також особливо наголошується, що Церква вшановує не лише відомих святих, а й тих, чиї імена залишилися невідомими людям, але відомі Богові.

Духовний зміст свята

Неділя всіх святих має не лише історичне, а й глибоке богословське значення. Вона нагадує, що святість — це не виняток, а шлях, відкритий для кожної людини.

У християнському розумінні святий — це не безгрішна людина, а той, хто:

жив у вірі та любові до Бога;

прагнув духовного вдосконалення;

долав гріх і слабкість через покаяння;

залишив приклад праведного життя.

Свято підкреслює, що святість є плодом дії Святого Духа в людині.

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Чому це свято важливе сьогодні

У сучасному світі Неділя всіх святих нагадує про духовні орієнтири, які не втрачають актуальності:

цінність віри та внутрішньої гармонії;

силу морального вибору;

важливість духовного розвитку;

приклад людей, які жили заради добра, а не лише для себе.

Цей день також символізує єдність Церкви — як земної, так і небесної. Неділя всіх святих — це свято духовної пам’яті, вдячності та надії. Воно об’єднує всіх, хто вважає святість не абстракцією, а реальним шляхом життя. Церква в цей день нагадує: кожна людина покликана до святості, а приклад святих — це дороговказ у духовному житті.

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