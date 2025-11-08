- Дата публікації
Коли немає світла: чим можна замінити свічки в оселі
Замінити свічку під час відключень світла можна різними способами: від ліхтариків та гірлянд на батарейках до гасових ламп та саморобних лампад.
Щоденно українці залишаються без електроенергії через планові знеструмлення. Аби не сидіти у темряві, найчастіше запалюють свічки.
Які є альтернативні способи освітити приміщення, коли під руками немає свічки — читайте нижче.
Для освітлення приміщень за відсутності електроенергії можна використовувати:
Світлодіодні стрічки — працюють від постійного струму і підключаються до джерела струму з постійною напругою величиною зазвичай 12 В рідше 24 В і 5 В, а також може працювати від батарейок.
Гірлянди на батарейках — забезпечують освітлення до 2–3 днів. В середньому від недорогих батарейок світлодіоди горять 24 години яскраво, потім яскравість буде знижуватися поступово.
Світлодіодні ліхтарі — дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки
Гасові лампи — такі лампи називаються «туристичні»
Генератори — навіть найпростіша модель дозволить забезпечити роботу кількох лампочок чи побутових приладів
