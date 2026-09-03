Коли обрізати дерева, чи можна це робити після збору врожаю

Обрізка дерев

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На початку осені більшість плодових дерев поступово завершують сезон. Урожай яблук, груш, слив та інших плодів збирають, активний ріст пагонів сповільнюється — і саме в цей момент часто виникає бажання заодно привести до ладу сад. Особливо якщо за літо крона сильно загустилася, з’явилося багато вертикальних пагонів або давно потрібно прибрати зайві гілки.

Однак, стверджують фахівці, збір урожаю сам по собі не означає, що дерево вже готове до осіннього обрізування. На початку осені воно ще продовжує готуватися до зими, тому із секатором поспішати не варто.

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Чому у вересні не варто сильно обрізати дерева

Навіть коли плодів на дереві вже немає, а нові пагони перестали активно видовжуватися, листя продовжує працювати. Завдяки фотосинтезу рослина утворює вуглеводи, частину яких використовує одразу, а частину накопичує в багаторічних тканинах. Ці запаси знадобляться дереву під час зимівлі та на початку наступного сезону.

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Тому сильне обрізування на початку осені небажане. Разом із гілками дерево втрачає значну частину листкової поверхні саме тоді, коли сезон ще не завершився.

Є й інша проблема. Обрізування впливає на баланс росту дерева, а за сприятливої теплої погоди може спровокувати небажаний пізній ріст. Молоді тканини, що не встигнуть достатньо визріти й загартуватися до морозів, більш уразливі взимку.

Отже, вересень після збору плодів — не найкращий час для сильного формувального чи омолоджувального обрізування.

Що можна зрізати на початку осені

Якщо врожай уже зібраний, це не означає, що дерево взагалі не можна чіпати до весни. Насамперед варто оглянути крону та прибрати сухі, зламані й сильно пошкоджені гілки. Наприклад, якщо гілка надломилася під вагою плодів і тримається лише частково, залишати її в такому стані на зиму немає сенсу.

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Інша справа — здорові гілки. На початку осені не варто сильно проріджувати крону, зменшувати висоту дерева чи проводити омолоджувальне обрізування. Такі роботи передбачають видалення значної частини деревини, а дерево в цей час ще готується до періоду спокою.

Не потрібно поспішати й із молодими пагонами, які виросли протягом цього сезону. Якщо влітку їх не видалили для проріджування крони, восени не варто намагатися надолужити все за один раз. Зараз краще обмежитися санітарним обрізуванням, а формування крони провести у строк, рекомендований для конкретного виду дерева.

А якщо дочекатися, поки опаде листя

Після листопаду дерево переходить у стан спокою, але це також не означає, що будь-яке плодове дерево можна відразу сильно обрізати.

Для яблунь і груш основне обрізування традиційно проводять у період спокою. Проте в регіонах із морозними зимами часто доцільніше не поспішати восени, а перенести основну роботу на кінець зими або ранню весну — до початку активного росту.

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Є й практична причина. Сильні морози можуть пошкоджувати тканини біля свіжих зрізів, а після суворої зими навесні краще видно, які частини дерева справді постраждали й потребують видалення.

Тому для яблуні чи груші восени можна провести санітарне очищення, а масштабне формування крони залишити на більш відповідний період.

Коли обрізати сливи, вишні та черешні

Особливо важливо не переносити правила обрізування яблуні на всі дерева в саду.

Вишні, черешні, сливи, абрикоси та інші кісточкові не рекомендується без потреби сильно обрізати пізньої осені або взимку. Для них строки часто зміщують на весну або період активної вегетації, коли рани швидше загоюються. Це також допомагає знизити ризик деяких захворювань, зокрема бактеріального раку та сріблястості листя.

Тому якщо врожай слив чи черешень уже давно зібраний, це не означає, що восени потрібно повертатися до дерева із секатором і формувати крону.

Що робити з «вовчками»

За літо на яблунях і грушах нерідко виростають довгі сильні вертикальні пагони, які садівники називають вовчками. Вони особливо активно з’являються після сильного попереднього обрізування.

Коли такі пагони ще молоді, частину з них можна видаляти влітку. Але якщо вони вже визріли, а надворі осінь, масово вирізати їх лише заради порядку не потрібно. Краще оцінити крону під час основного обрізування і вирішити, які пагони справді потрібно видалити, а які можна використати для формування нових гілок.

Це особливо важливо для старих дерев, якщо бездумно вирізати всі вертикальні пагони, можна втратити приріст, який міг би знадобитися для поступового омолодження крони.

Що робити з плодовими деревами восени

Після збору врожаю добре видно проблеми, які накопичилися за сезон. Можна оглянути крону, знайти сухі й поламані гілки, відзначити місця сильного загущення та визначити, які гілки доведеться прибрати під час основного обрізування.

Якщо дерево старе і давно не формувалося, не варто намагатися виправити його за один сезон. Сильне омолодження краще проводити поступово, оскільки різке видалення великої частини крони провокує інтенсивний ріст нових пагонів.

А обрізування хворих гілок потребує окремої уваги: їх видаляють за необхідності, а інструмент після роботи з ураженою деревиною очищають і дезінфікують, щоб не переносити інфекцію на здорові рослини.

Коли ж обрізати плодові дерева

Однієї дати для всього саду немає. Саме це важливо враховувати восени.

Яблуні та груші основне формувальне обрізування краще проводити в період спокою, часто наприкінці зими або ранньою весною до розпускання бруньок.

Кісточкові — вишні, черешні, сливи й абрикоси — мають інші вимоги, і для багатьох із них безпечнішим є обрізування навесні або влітку в суху погоду.

Тож якщо у вересні врожай уже зібраний, поспішати з великим осіннім обрізуванням не потрібно. Зараз можна прибрати зламані, сухі та небезпечні гілки, оглянути крону й запланувати подальшу роботу. А здорові великі гілки краще залишити до строку, який підходить саме конкретному виду плодового дерева.



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