Як обрізати ремонтантну малину восени, щоб збирати ягоди двічі на рік

Обрізка ремонтантної малини

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Ремонтантна малина може плодоносити до самих заморозків, однак від правильної обрізки залежить, коли з’являться ягоди наступного року. Одні садівники повністю зрізають усі пагони восени, інші залишають їх зимувати. Обидва способи мають свої переваги, проте важливо розуміти, як вони впливають на майбутній урожай.

Фахівці пояснюють, що ремонтантну малину можна обрізати після завершення вегетації восени або наприкінці зими — на початку весни. При цьому спосіб обрізки визначає, чи даватиме рослина один основний урожай, чи плодоноситиме двічі за сезон. Про це йдеться в рекомендаціях Королівського садівничого товариства Великої Британії (RHS).

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Чим ремонтантна малина відрізняється від звичайної

Головна відмінність полягає в тому, на яких стеблах з’являються ягоди та скільки разів за сезон можна збирати врожай.

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Звичайна малина плодоносить один раз на рік, переважно влітку. Причому ягоди з’являються на стеблах, які виросли ще минулого року. Тобто першого року стебло росте, а другого — дає ягоди. Після плодоношення воно відмирає.

Ремонтантна малина може давати ягоди вже в перший рік росту стебла. Наприклад, навесні з’являється молодий пагін, протягом літа він росте, а наприкінці літа або восени на його верхній частині достигають ягоди.

Якщо восени цей пагін не зрізати, він перезимує і наступного літа зможе дати ще один урожай. Цього разу ягоди з’являться на нижній частині стебла, яка раніше не плодоносила.

Одночасно навесні виростуть нові молоді пагони, на яких наприкінці літа або восени також з’являться ягоди.

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Отже, ремонтантна малина дозволяє отримати два врожаї за сезон: перший — улітку на торішніх стеблах, другий — наприкінці літа або восени на нових. Однак для цього потрібно правильно обрізати кущі. Якщо зрізати всі стебла біля землі, наступного року буде лише один, осінній урожай.

Коли краще обрізати ремонтантну малину восени

Оскільки ремонтантна малина може давати один або два врожаї за сезон, перед обрізкою потрібно визначитися, який результат ви хочете отримати.

Якщо потрібен лише один урожай наприкінці літа або восени, усі стебла можна повністю зрізати після завершення плодоношення. Наступної весни виростуть нові пагони, на яких і з’являться ягоди.

Якщо ж хочеться збирати малину двічі — влітку та восени, повністю зрізати кущі не можна. Частину стебел потрібно залишити зимувати, щоб наступного літа вони дали перший урожай.

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Коли саме братися за секатор

В Україні осінню обрізку ремонтантної малини зазвичай проводять наприкінці жовтня або в листопаді. Головне — дочекатися, коли кущі закінчать плодоносити, припинять рости та скинуть більшість листя.

Якщо осінь тепла, а на стеблах ще достигають ягоди, поспішати не потрібно. Краще дочекатися завершення плодоношення.

Водночас обрізку можна перенести на кінець зими або початок весни. Це потрібно зробити до того, як малина почне активно рости й випускати нові пагони.

Отже, осіння та ранньовесняна обрізка можуть бути однаково доречними. Важливіше правильно вибрати спосіб, зрізати всі стебла для одного врожаю чи залишити частину для двох періодів плодоношення.

Як правильно обрізати ремонтантну малину для одного врожаю

Найпростіший спосіб догляду за ремонтантною малиною — повністю зрізати всі пагони після завершення вегетації.

У цьому випадку рослина наступного року формуватиме ягоди на нових стеблах, які виростуть навесні.

Як провести обрізку? Дочекайтеся завершення плодоношення та переходу малини у стан спокою. Підготуйте гострий і чистий секатор. Зріжте всі стебла біля поверхні ґрунту, не пошкоджуючи основу куща. Приберіть зрізані пагони з малинника.

За потреби замульчуйте землю добре перепрілим компостом або іншим органічним матеріалом.

Навесні з кореневої системи виростуть нові пагони, які наприкінці літа або восени дадуть ягоди.

Такий спосіб має кілька переваг. Він спрощує догляд за малинником, зменшує загущення та допомагає прибрати старі стебла, на яких можуть зимувати шкідники й збудники захворювань.

Повна обрізка особливо зручна, якщо на ділянці вже росте звичайна літня малина. Тоді влітку можна збирати ягоди з неї, а наприкінці сезону — з ремонтантних сортів.

Як обрізати ремонтантну малину, щоб отримати два врожаї

Щоб отримати два врожаї малини за сезон, потрібно залишити частину стебел на наступний рік. Тоді ягоди з’являтимуться влітку на торішніх стеблах, а восени — на нових, які виросли навесні.

Ось що потрібно робити протягом року.

Восени — після збору останніх ягід уважно огляньте кущ і розділіть стебла на дві групи. Старі стебла, на яких ягоди вже були влітку, повністю зріжте біля землі. Вони більше не плодоноситимуть. Молоді стебла, на яких ягоди з’явилися восени, залиште зимувати. Наступного літа вони зможуть дати ще один урожай.

Якщо малина цього року плодоносила тільки восени, здорові стебла залишають усі.

Ранньою весною — до появи нових пагонів. Огляньте стебла, які перезимували. Залиште найміцніші — приблизно 6–8 на кожен метр ряду, а слабкі та пошкоджені видаліть.

На залишених стеблах зріжте тільки верхівки, де минулої осені були ягоди. Нижню частину збережіть: саме там улітку з’явиться новий урожай.

Влітку — після збору першого врожаю. Коли торішні стебла закінчать плодоносити, повністю зріжте їх біля землі. Молоді стебла, які виросли цієї весни, залиште. Вони дадуть ягоди наприкінці літа або восени.

Після цього цикл повторюється - восени знову видаляють лише старі стебла, які плодоносили влітку, а молоді залишають зимувати.

Таким чином, восени потрібно зрізати тільки ті стебла, з яких уже збирали ягоди влітку. Стебла з осінніми ягодами залишають до наступного року.

Варто враховувати, що два врожаї найкраще отримувати з дорослих, здорових кущів. Молоді рослини можуть не витримати такого навантаження. Крім того, за ранніх заморозків частина осінніх ягід може не встигнути достигнути, тому два врожаї не завжди означають більшу загальну кількість ягід.

Один урожай чи два: який спосіб обрізки кращий

Вибір залежить від сорту, стану кущів і того, коли садівник хоче збирати ягоди.

Повна обрізка дозволяє отримати один основний урожай наприкінці літа або восени. Цей спосіб простіший і потребує менше догляду.

Часткова обрізка дає змогу розтягнути плодоношення на два періоди. Перші ягоди з’являються влітку на торішніх пагонах, а наступні — восени на нових. Однак літній урожай зазвичай буває скромнішим, а осіннє плодоношення може дещо зменшуватися через додаткове навантаження на кущ.

Для молодих або слабких рослин доцільніше обирати повну обрізку. А два врожаї можна планувати на добре вкорінених, сильних кущах, які ростуть у сприятливих умовах.

Чи можна залишити обрізку ремонтантної малини до весни

Так, повну обрізку ремонтантної малини можна провести і навесні.

Якщо восени не було можливості прибрати пагони, їх дозволяється залишити зимувати, а зрізати наприкінці зими або ранньою весною. Головне — завершити роботу до початку активного росту, щоб не пошкодити молоді пагони.

Водночас якщо на стеблах помітні ознаки захворювань, пошкоджені частини краще видалити раніше, щоб зменшити ризик поширення інфекцій.

Для малини, яку вирощують заради одного осіннього врожаю, різниця між повною обрізкою в період спокою восени та наприкінці зими зазвичай не є принциповою.

Як доглядати за ремонтантною малиною після обрізки

Після обрізки необхідно прибрати з малинника зрізані пагони, бур’яни та рослинні рештки.

Для збереження вологи й поліпшення структури ґрунту можна використати мульчу з добре перепрілого компосту. Водночас не слід засипати товстим шаром мульчі саму основу кущів.

Пізньої осені також не варто вносити великі дози азотних добрив, які можуть стимулювати небажаний ріст рослин перед зимою.

Навесні потрібно проконтролювати густоту молодої порослі. Якщо пагони ростуть надто щільно, слабші з них варто видалити, щоб забезпечити решті достатньо світла й простору.

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