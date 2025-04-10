Коли обрізати туї: поради садівників, щоб не зіпсувати дерево

Коли обрізати туї. / © Фото з відкритих джерел

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Обрізання туї — не лише естетична процедура, яка надає рослині привабливої форми, а й важливий етап догляду, що сприяє формуванню здорової густої крони та запобігає розвитку хвороб. Хоча туя й не вважається примхливою рослиною, неправильне або невчасне обрізання може серйозно зашкодити, а іноді й погубити її.

Садівники компанії Dendro Protect рекомендують чітко дотримуватись порад фахівців.

Коли варто робити першу обрізку?

Поки туї не виповнилося два роки, обрізання краще відкласти. Молоді саджанці ще не зміцніли, і така процедура може для них виявитися згубною. Оптимальний час для першого обрізання — на 2–3 рік життя, коли дерево вже добре прижилося.

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Найкраще обрізати туї навесні — до початку активного росту. Втім, санітарну обрізку варто проводити двічі на рік: ранньою весною та восени перед похолоданнями. Це сприятиме гарному розвитку рослини.

Перед обрізанням важливо врахувати одну особливість туї — вона не має сплячих бруньок, тому зрізати всю зелену масу не можна. Рекомендується залишати щонайменше дві третини хвої, щоб не зруйнувати рослину.

Також фахівці радять працювати в садових рукавичках і захисному одязі — туя виділяє смолу, яку важко відіпрати. Інструмент для обрізання має бути гострим і обов’язково продезінфікованим, щоб зменшити ризик травмування дерева чи інфекцій.

Коли обрізати туї. / © Фото з відкритих джерел

Весняна чи осіння обрізка: коли краще?

Осіннє обрізання допомагає підготувати дерево до зими. У цьому періоді допускається видалення не лише сухих, а й живих пагонів — орієнтуючись на бажану форму крони. Важливо встигнути до настання заморозків: температура повинна бути не нижче +5…+7°С. У південних регіонах оптимальним періодом вважається середина жовтня — початок листопада. Обов’язкова умова — суха погода.

На що ще звернути увагу?

Обрізку потрібно проводити тільки чистими та добре заточеними інструментами — це зменшує пошкодження і допомагає уникнути інфікування. Леза бажано продезінфікувати перед кожним використанням. Садові рукавички і захисний одяг стануть у пригоді, оскільки туї виділяють багато смоли, яку складно відпрати.

Перед процедурою туї уважно оглядають, визначаючи, які гілки засохли чи почали жовтіти. Під час весняної обрізки бажано видалити також кілька здорових пагонів — для профілактики шкідників. Але важливо робити це обережно, не порушуючи загальну симетрію крони.

Садівники радять використовувати лише гострі інструменти, які слід попередньо дезінфікувати. Під час обрізки виділяється багато смоли, тому захисний одяг і рукавички — обов’язкові.

Коли обрізати туї. / © Фото з відкритих джерел

Вибір сорту впливає на потребу в обрізанні

Туя “Смарагд” практично не потребує стрижки — її крона зберігає охайну форму природним чином. Сорт “Брабанд” потребує догляду частіше: без регулярної обрізки він швидко втрачає декоративність. “Коломна” підходить для створення високих колоновидних форм, але потребує частого вкорочення верхівки. Для формування кулястих декоративних дерев варто обрати “Тедді” чи “Даніку”.

Рослини, які ростуть у тіні, зазвичай формують меншу крону і потребують меншої уваги. А ось туї, що ростуть на сонці, краще підстригати щонайменше двічі на рік.

Поради експертів: як обрізати правильно

Найкращий час — весна. Якщо обрізку не встигли провести, дозволено зробити це влітку, до середини сезону.

Обрізати краще в суху, похмуру погоду. Після дощу зростає ризик інфекцій, а пряме сонце може викликати опіки зрізів.

Не можна вкорочувати верхівку більше ніж на 15%, щоб не пошкодити зрілу деревину.

Після процедури рослину слід підживити: підійдуть мінеральні добрива або стимулятори росту.

Обрізка — ключ до гарної форми, міцного і здорового зростання туй. Але вона має бути обов’язково грамотною.

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