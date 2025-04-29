Моніліоз вишні

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Коли саме обробляти вишню фунгіцидами від моніліозу, щоб дерево було здоровим, а ягоди — великими й солодкими

Весняна обробка вишні від моніліального опіку (моніліозу) — це не просто один із сезонних етапів догляду за деревом, а критично важлива умова для його здоров’я та майбутнього врожаю. Проте, навіть досвідчені садівники часто припускаються помилки, неправильно вибираючи момент для обприскування. Насправді важливо не лише чим обробити вишню, а й коли саме це зробити.

Поширена помилка: рання обробка після танення снігу

Багато городників починають обробляти вишню та інші кісточкові фунгіцидами одразу після того, як зійде сніг. На перший погляд здається логічним не гаяти часу, але насправді це неправильний підхід. Якщо провести обприскування занадто рано, ще до того, як розпустяться бруньки, препарат просто не подіє.

Особливо це стосується популярного засобу «Хорус» — одного з найефективніших фунгіцидів проти моніліозу. Його діюча речовина потребує проникнення через листкову поверхню, аби знищити грибок. Якщо ж на дереві ще немає зелені — обробка буде марною.

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Єдино правильний момент для обробки від моніліозу— коли розпускаються бруньки

Обробку слід проводити саме в момент розкриття бруньок, коли на гілках уже видно молоде листя. Це ідеальний період, коли фунгіцид може проникнути у рослину й зупинити розвиток інфекції на ранньому етапі.

Цей час зазвичай припадає на кінець квітня — початок травня, залежно від регіону. Дуже важливо не пропустити цей короткий вікно — буквально кілька днів, коли препарат подіє максимально ефективно.

Моніліоз поширюється дуже стрімко, особливо у вологу весну. Захворювання уражає спочатку квіти, які засихають і чорніють, потім хвороба переходить на молоді пагони, листя, а згодом — і на плоди. Без належної обробки дерево може не тільки втратити урожай, а й ослабнути настільки, що загине впродовж кількох сезонів.

Важливо проводити системну обробку дерев для знищення моніліозу, яка складається з декількох етапів обробки різними препаратами

Основні етапи обробки вишні від моніліозу

Ранньовесняна обробка — до розпускання бруньок

Першу обробку слід провести до початку сокоруху, коли бруньки ще не розпустилися. У цей період рекомендується обприскати дерева 1% розчином бордоської суміші або мідного купоросу. Це допоможе знищити збудників хвороби, що перезимували на гілках та в корі дерев .​

Період бутонізації — перед цвітінням

Наступну обробку проводять у фазі зеленого конуса або рожевого бутона. У цей час ефективними є фунгіциди, такі як «Хорус» або «Топсин-М». Ці препарати допомагають запобігти проникненню інфекції в тканини дерева під час активного росту .​

Після цвітіння — фаза зав’язування плодів

Після завершення цвітіння, коли починається формування плодів, проводять третю обробку. У цей період можна застосовувати ті ж фунгіциди, що й раніше, або використовувати біологічні препарати, такі як «Фітолавін», особливо якщо плоди вже почали дозрівати.на

До збору врожаю — за 2–3 тижні

За 2–3 тижні до планованого збору врожаю рекомендується провести четверту обробку. Це допоможе знизити ризик зараження плодів під час їх дозрівання. У цей період слід використовувати препарати з коротким терміном очікування, щоб уникнути залишків хімікатів у плодах .​

Після збору врожаю — підготовка до зими

Після збирання плодів проводять останню обробку, яка спрямована на знищення залишкових збудників хвороби та підготовку дерева до зимового періоду. Рекомендується обприскати дерева 3% бордоською сумішшю або мідним купоросом.