ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
2 хв

Коли пекти паску на Великдень-2026: що каже церква і чи є заборонені дні

Паска - здобна, солодка випічка, прикрашена глазур’ю, посипкою або символічними візерунками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Паска. / © Credits

Паска — це традиційний святкова випічка, яку печуть на Великдень. Здобу печуть як знак добробуту та як символ світлого свята Воскресіння Хреста. Паска уособлює нове життя і перемогу над смертю. Її разом з іншими продуктами кладуть до великоднього кошика і освячують у церкві.

Коли потрібно пекти паски на Великдень-2026, розповів священник ПЦУ Іван Петрущак в інтерв’ю “УНІАН”.

Коли пекти паску і як молитися

Традиційно, українські господині у Чистий четвер, який цього року припав на 9 квітня, прибирають в будинках та наводять лад на кухні. Це, за словами священика, найкращий день для випікання паски та фарбування яєць. Окрім того, хороший день - Велика субота - це 11 квітня, переддень Великодня.

Над великоднім хлібом варто помолитися, радить отець Іван. Найперша молитва - "Отче наш". Також можна своїми словами попросити Бога благословити на початок випікання паски, аби вона зійшла та вдалася, а також перехрестити її перед випіканням

Можна та сказати звернення своїми словами: "В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благослови цю справу розпочати добре і завершити, спекти, щоб ця паска була на радість всім, хто буде її споживати".

За словами священника, можете говорити своїми словами, головне – від щирого серця.

В народі існують забобони, що жінці не можна випікати паску у період менструації чи під час вагітності. Втім, не має подібних заборон. Саме тому священик каже, що братися за приготування страв на Великдень можна всім, хто хоче це робити, має час і натхнення.

З його слів, одна з найбільших чеснот для християнина – це розсудливість. Якщо жінка відчуває, наприклад, що їй важко через менструацію, вагітність або має поганий настрій, то не потрібно це робити через силу.

Нагадаємо, священик назвав продукти, які обов'язково слід покласти у великодній кошик, аби освятити у церкві.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie