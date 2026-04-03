Коли пекти паску та як правильно це робити: дні, обряди та прадавні традиції українського Великодня

Коли пекти паску

Великдень в українській культурі завжди посідав особливе місце, будучи не лише головним християнським святом, а й часом глибоких ритуалів. Центральною подією підготовки до урочистостей традиційно вважається випікання паски — процес, що вимагає від господині не тільки кулінарної майстерності, а й духовної чистоти та суворого дотримання настанов, які передавалися від покоління до покоління.

Коли пекти паски: вибір правильного дня

Згідно з народними звичаями та церковним календарем, у 2026 році для випікання святкового хліба відведено лише кілька конкретних днів. Найбільш сприятливим часом вважається Чистий четвер, який цьогоріч припадає на 9 квітня. Саме після повного очищення оселі та завершення основних господарських справ жінки приступали до роботи з тістом. Якщо ж родина велика і пасок потрібно багато, процес міг тривати весь день.

Іншим дозволеним днем є Страсна субота (11 квітня), коли допікають останні порції хліба, щоб він залишався максимально свіжим до недільного освячення.

Існують і суворі табу, етнографи наголошують, що не можна пекти паски у Страсну п’ятницю. Це день найглибшої скорботи, коли будь-яка робота з хлібом вважалася гріховною та могла накликати біду на дім.

Як пекти паски: народні традиції

Тісто для великої паски завжди сприймалося як «жива» субстанція, що потребує особливого ставлення. Однією з найважливіших умов успіху була цілковита тиша в оселі. Коли паска сходила, у хаті заборонялося сваритися, голосно розмовляти чи грюкати дверима. Вірили, що від гучного звуку тісто може «злякатися» і впасти, через що хліб вийде глевким або порожнім усередині.

Господиня мала приступати до замішування розчини лише з добрими помислами, у чистому одязі (традиційно — у білій сорочці) та з обов’язковою молитвою: «Боже, благослови цю святу паску учинити й на той рік діждати!». Вважалося, що духовний стан жінки безпосередньо впливає на те, як підніметься святковий хліб.

Процес випікання супроводжувався низкою магічних дій, спрямованих на добробут та здоров’я родини. У давнину, перш ніж поставити форми у піч, її хрестили хлібною лопатою або освяченою вербою, промовляючи: «Святий хліб у хату, а нечисть — з хати!».

Особливі примовки існували і для молодих дівчат. Матері, кладучи тісто у вогонь, бажали своїм донькам не засиджуватися вдома, а швидше виходити заміж. Навіть поведінка дітей у цей час була регламентована, малечі забороняли лежати на печі, щоб «не притиснути» паску. Натомість хлопчиків жартома підтягували за вуха, примовляючи, щоб вони росли здоровими та високими, як святковий хліб.

Символізм оздоблення та пророцтва на майбутнє

Традиційна українська паска історично відрізнялася від сучасних «пасок» із білою цукровою поливкою. Наші предки декорували хліб виробами з тіста — хрестами як символом віри, пташками-зозульками для довголіття, а також косами та колосками, що пророкували багатий урожай. Цікавим різновидом паски були «баби» — високі паски на великій кількості жовтків, які випікали трьох кольорів: жовті — для сонця, білі — для чистого повітря, а чорні — для родючої землі.

Фінальним акордом було виймання готового хліба з печі. Саме в цей момент визначалася доля родини на найближчий рік. Пишна та висока паска була провісником здоров’я та достатку. Якщо ж хліб тріскався, провалювався всередину або не сходив — у родині побоювалися негараздів чи хвороб. Саме тому кожен етап випікання був сповнений обережності та глибокої віри в те, що святий хліб принесе благодать у кожну оселю.