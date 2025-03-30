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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Коли пересаджувати розсаду з теплиці на город: огірки, томати, перець, баклажани

Коли значно потеплішає, то розсаду пора пересаджувати на постійне місце - на грядку чи в теплицю.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Розсада.

Розсада. / © pixabay.com

Аби раніше отримати врожай улюблених овочів, спочатку рослини краще садити у теплиці, а вже потім пересаджувати у відкритий ґрунт. Розсада матиме комфортні умови для того, аби прорости, а потім легше адаптуватися до навколишнього середовища.

Коли треба пересаджувати розсаду з теплиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Однією з перших у відкритий ґрунт пересаджують капусту. Це середина-кінець квітня. Адже у цей період земля ще зберігає зимову вологу.

Томати переселяють у середині травня. Але треба орієнтуватися на погоду, щоб середньодобова температура не опускалася нижче +15°C.

Перець та баклажани переносять на город у другій половині травня, бо навіть короткочасне похолодання може згубно повпливати на них.

Огірки у травні-червні пересаджують зі стаканчика чи теплиці у відкритий ґрунт. Денна температура повітря має бути близько +20°C. Холодний ґрунт перешкоджає нормальному росту рослини.

Кабачки, гарбузи, кавуни, диня переносяться на земельну ділянку у період від кінця травня до середини червня. Орієнтовна денна температура близько +25°C.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, аби розсада не хворіла на чорну ніжку: розсипте на землі один інгредієнт.

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