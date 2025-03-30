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Коли пересаджувати розсаду з теплиці на город: огірки, томати, перець, баклажани
Коли значно потеплішає, то розсаду пора пересаджувати на постійне місце - на грядку чи в теплицю.
Аби раніше отримати врожай улюблених овочів, спочатку рослини краще садити у теплиці, а вже потім пересаджувати у відкритий ґрунт. Розсада матиме комфортні умови для того, аби прорости, а потім легше адаптуватися до навколишнього середовища.
Коли треба пересаджувати розсаду з теплиці, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Однією з перших у відкритий ґрунт пересаджують капусту. Це середина-кінець квітня. Адже у цей період земля ще зберігає зимову вологу.
Томати переселяють у середині травня. Але треба орієнтуватися на погоду, щоб середньодобова температура не опускалася нижче +15°C.
Перець та баклажани переносять на город у другій половині травня, бо навіть короткочасне похолодання може згубно повпливати на них.
Огірки у травні-червні пересаджують зі стаканчика чи теплиці у відкритий ґрунт. Денна температура повітря має бути близько +20°C. Холодний ґрунт перешкоджає нормальному росту рослини.
Кабачки, гарбузи, кавуни, диня переносяться на земельну ділянку у період від кінця травня до середини червня. Орієнтовна денна температура близько +25°C.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, аби розсада не хворіла на чорну ніжку: розсипте на землі один інгредієнт.