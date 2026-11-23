Коли зимове сонцестояння 2026 року / © pexels.com

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Коли відбудеться зимове сонцестояння 2026 року, скільки триватиме найдовша ніч та коли чекати на збільшення світлового дня — розповідаємо далі.

Коли буде зимове сонцестояння 2026 року

2026 року зимове сонцестояння припадає на 21 грудня. Це буде понеділок. Астрономічний момент сонцестояння настане приблизно о 22:50 за київським часом.

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Для України ця дата стане початком поступового збільшення світлового дня. А перед тим на нас чекає найкоротший день і найдовша ніч року.

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Наприклад, у Києві Сонце 21 грудня перебуватиме над горизонтом близько восьми годин. Точна тривалість дня залежить від того, де саме ти перебуваєш: на півночі країни світла буде трохи менше, ніж у південних областях.

Зазвичай зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня. Дата змінюється через особливості руху Землі навколо Сонця та календарного року.

Чому 21 грудня — найкоротший день року

Усе пояснюється нахилом земної осі. Земля обертається навколо Сонця не вертикально, а під кутом приблизно 23,5 градуса. Через це протягом року Північна та Південна півкулі отримують різну кількість сонячного світла.

У грудні Північна півкуля найбільше відвернута від Сонця. Через це воно піднімається над горизонтом не так високо, як улітку, а його шлях небом стає найкоротшим. Результат добре знайомий кожному: рано світає, швидко темніє, а вечори здаються особливо довгими.

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Під час зимового сонцестояння цей процес досягає свого максимуму. Водночас у Південній півкулі все навпаки: там починається астрономічне літо, а день стає найдовшим у році.

Коли почне збільшуватися день після зимового сонцестояння

Хороша новина для тих, кому вже бракує денного світла: після 21 грудня дні поступово почнуть довшати. Перші зміни будуть зовсім невеликими, але з кожним тижнем Сонце затримуватиметься над горизонтом дедалі довше.

Збільшення світлового дня триватиме до літнього сонцестояння, яке 2027 року припаде на 21 червня. Тоді на Північну півкулю чекатиме найдовший день року.

Є й цікавий нюанс: найкоротший день і найраніший захід Сонця — не одне й те саме. У Києві Сонце починає заходити найраніше ще в середині грудня, а найпізніше сходить уже наприкінці місяця. Тому навіть після зимового сонцестояння ранки певний час залишатимуться темними.

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І ще один момент: збільшення світлового дня зовсім не означає, що зима відразу закінчиться. У січні та лютому все ще можуть бути сильні морози. Земля й повітря продовжують віддавати накопичене тепло, тому найхолодніша частина зими зазвичай настає вже після грудневого сонцестояння.

Які традиції пов’язані із зимовим сонцестоянням

Наші предки уважно стежили за змінами в природі. День, коли ніч ставала найдовшою, а після нього світлового часу поступово більшало, мав особливе значення для багатьох народів.

У різних культурах зимове сонцестояння пов’язували з відродженням Сонця, завершенням старого циклу та початком нового. Люди запалювали вогні, збиралися разом і проводили обряди, якими символічно вітали повернення світла.

В українській традиції зимовий період також багатий на обряди та звичаї. Різдвяні свята, колядування, приготування святкових страв і родинні зустрічі супроводжували найтемнішу пору року. Водночас сучасне зимове сонцестояння передусім залишається астрономічною подією, яка позначає початок зими за астрономічним календарем.

FAQ

Коли зимове сонцестояння 2026 року?

2026 року зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня. За київським часом астрономічна подія настане приблизно о 22:50. Цей день буде найкоротшим за тривалістю світла в Україні.

Коли почне збільшуватися день в Україні?

Світловий день почне збільшуватися після зимового сонцестояння — від 22 грудня 2026 року. Спочатку зміни будуть майже непомітними, але поступово Сонце щодня перебуватиме над горизонтом довше. Найбільше світлового часу 2027 року буде 21 червня, під час літнього сонцестояння.

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