Поради власникам собак / © Pixabay

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Не потрібно чекати певного віку чи завершення базового дресирування, щоб привчити собаку до туалету. Водночас кілька вдалих спроб ще не означають, що песик уже самостійно знаходить пелюшку та може без нагляду пересуватися всією квартирою.

Про це йдеться на radioclub.

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На початку важливо не вимагати від собаки довго терпіти, а регулярно пропонувати їй туалет у потрібний момент. Особливо це актуально після сну, годування та активних ігор. Послідовність і своєчасне заохочення допоможуть цуценяті швидше засвоїти нову звичку.

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Як підготувати місце для туалету

Виберіть спокійний куточок, до якого цуценя матиме вільний доступ. Якщо пелюшка лежить у ванній кімнаті, двері до неї мають бути відчиненими. На початку навчання бажано не переносити туалет з одного місця на інше, щоб не заплутувати малюка.

Для навчання знадобляться:

поглинальні пелюшки;

маленькі ласощі для заохочення;

ензимний засіб для видалення запаху сечі;

безпечна зона, де можна наглядати за цуценям, наприклад частина кімнати за спеціальною перегородкою.

Обмежений простір потрібен не для покарання, а для того, щоб вчасно помічати поведінку собаки та не дозволяти їй непомітно обирати різні місця для туалету.

Як привчити цуценя до пелюшки: 5 кроків

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Познайомте малюка з туалетом

Спокійно підведіть цуценя до пелюшки й дайте йому можливість її обнюхати. Не потрібно силоміць утримувати собаку на місці або перетворювати знайомство на тривале тренування. Надалі приводьте її сюди в моменти, коли найімовірніше виникне потреба сходити в туалет.

Пропонуйте туалет після сну, їжі та гри

Найчастіше цуценяті потрібно в туалет після пробудження, годування та активності. Також звертайте увагу на поведінку між цими подіями.

За рекомендаціями ветеринарної організації VCA, для цуценят віком 6–8 тижнів туалетні перерви можуть бути потрібні кожні дві години. Однак це лише орієнтир: якщо малюк починає подавати сигнали раніше, не варто чекати.

Навчіться розпізнавати сигнали

Перед туалетом цуценя може почати нюхати підлогу, кружляти на одному місці, метушитися або шукати затишний куток. Іноді воно просто присідає.

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Якщо помітили таку поведінку, спокійно перенесіть або підведіть малюка до пелюшки. Що швидше ви відреагуєте, то більше шансів, що він скористається правильним місцем.

Винагороджуйте за успіх одразу

Коли цуценя закінчить справляти потребу на пелюшці, похваліть його та дайте невеликий смаколик. Ласощі краще підготувати заздалегідь, щоб винагорода не запізнилася.

Важливо заохочувати саме завершення туалету в потрібному місці, а не просто перебування на пелюшці. Так собака поступово зрозуміє, якої поведінки від неї очікують.

Не поспішайте дозволяти доступ до всієї квартири

Поки навичка не закріпилася, тримайте цуценя під наглядом або в безпечній обмеженій зоні. Навчитися користуватися пелюшкою поруч і самостійно знаходити її в іншій кімнаті — різні етапи. Розширюйте доступний простір поступово, орієнтуючись на успіхи малюка.

Що робити, якщо цуценя сходило повз пелюшку

Якщо ви вчасно помітили, що малюк збирається справити потребу в неправильному місці, спокійно перенаправте його до туалету. Якщо він завершить справу на пелюшці, заохотьте його.

Якщо калюжа вже з’явилася, просто приберіть її. Не кричіть на собаку, не тикайте її носом у сечу й не карайте фізично. Такі дії можуть викликати страх, але не пояснять цуценяті, де саме потрібно ходити в туалет.

Для прибирання використовуйте засіб, який усуває запах сечі, зокрема ензимний очищувач. Навіть якщо підлога здається чистою, залишковий запах може спонукати собаку знову обрати це місце.

Яких помилок припускаються власники

Навчання часто затягується через непослідовність. Найпоширеніші помилки:

пропонувати пелюшку недостатньо часто;

не враховувати потребу в туалеті після сну, їжі та гри;

залишати цуценя без нагляду на великій території;

давати ласощі із запізненням;

карати за промахи;

недостатньо ретельно прибирати запах сечі.

Не варто також обмежувати доступ до води, щоб зменшити кількість калюж. Це не метод привчання до туалету. Обмеження пиття допустиме лише за конкретною рекомендацією ветеринарного лікаря.

Скільки часу потрібно, щоб привчити цуценя до пелюшки

Універсального терміну немає. Перші успіхи можуть з’явитися досить швидко, але для формування стабільної звички потрібен час. Навіть якщо кілька днів поспіль усе проходить добре, окремі промахи цілком можливі.

Оцінюйте прогрес за кількома ознаками: чи частіше цуценя користується пелюшкою, чи починає подавати зрозумілі сигнали та чи встигаєте ви вчасно запропонувати йому туалет. Якщо кількість помилок збільшилася, поверніться до частіших перерв і уважнішого нагляду.

Коли потрібно звернутися до ветеринара

Не кожен випадок сечовипускання в неправильному місці пов’язаний із навчанням. Якщо цуценя мочиться незвично часто, демонструє сильну терміновість або раптово починає мочитися без очевидного контролю, варто проконсультуватися з ветеринаром.

Такі симптоми можуть бути пов’язані, зокрема, із захворюваннями сечовивідних шляхів. Тому не слід автоматично пояснювати будь-які зміни поведінки неслухняністю.

Чи можна навчити цуценя ходити в туалет за командою

Так, собака може поступово звикнути до словесного сигналу. Наприклад, можна тихо промовляти слово «туалет», коли цуценя вже збирається справити потребу, а після завершення заохочувати його.

Згодом слово може стати зрозумілою підказкою. Проте воно не замінює фізіологічної потреби й не гарантує, що собака справить її миттєво.

Як перейти від пелюшки до туалету на вулиці

Якщо ви плануєте привчити собаку ходити в туалет надворі, використовуйте той самий принцип: пропонуйте відповідне місце після сну, їжі та гри, а за успіх одразу винагороджуйте.

Початок прогулянок слід узгодити з ветеринаром з урахуванням вакцинації та ризиків інфекцій. Пелюшка може залишатися тимчасовим домашнім варіантом, але навичка користуватися нею не означає, що собака автоматично зрозуміє правила туалету на вулиці.

«Починайте навчання відразу після переїзду цуценяти, підтримуйте постійний доступ до пелюшки, стежте за сигналами та заохочуйте правильну поведінку. Спокійний підхід і послідовність допоможуть сформувати звичку без зайвого стресу для тварини», — радять фахівці.

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