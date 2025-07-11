Коли подавати документи на вступ до вишу 2025 року в Україні: точні дати і ключові терміни

Графік вступу до вишів 2025 року / © unsplash.com

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Для кожного абітурієнта ці терміни вкрай важливі, адже саме від них залежить, чи ви встигнете подати документи на контракт або бюджет, пройти творчий конкурс чи співбесіду.

Графік вступу до вишів 2025 року: коли подавати документи

Вступна кампанія 2025 року розпочалася 1 липня 2025 року. Саме цього дня для абітурієнтів відкрилася можливість створити свій електронний кабінет на порталі ЄДЕБО. Ця передумова є обов’язковою для реєстрації для вступу на будь-яку форму навчання (бюджет або контракт, співбесіда або творчий конкурс).

Абітурієнти, які вступають за результатами НМТ (Національного мультипредметного тесту) можуть подавати свої заявки в такий період:

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від 19 липня до 1 серпня 2025 року — для контрактної та бюджетної форм навчання (після 11 класу з новим тестом);

від 3 до 25 липня 2025 року — для реєстрації на контракт за результатами співбесіди або творчого конкурсу;

від 19 липня до 1 серпня 2025 року — подавання заяв на підставі НМТ.

Поетапний вступ до вишів 2025 року: як це працює

1 липня — створення електронного кабінету;

3 липня — початок реєстрації на творчі конкурси або співбесіди;

10 липня — завершення реєстрації бюджетників;

25 липня — завершення реєстрації контрактників;

19 липня - 1 серпня — подавання заяв по НМТ;

6 серпня — оголошення рейтингових переліків рекомендованих на бюджет;

до 9 серпня — подавання оригіналів документів рекомендованих на бюджет (військовий квиток, НМТ, паспорт, атестат, ІПН);

після 9 серпня — контрактники мають право декілька разів подавати документи (залежить від правил конкретного ЗВО).

Заява подана: що далі

Творчі конкурси та співбесіди проходитимуть від 3 до 25 липня — вони є умовою участі на певні спеціальності (спорт, мистецтво, освіта). Тести НМТ потрібні для формування рейтингових переліків — під час оцінювання будуть суворо враховуватися результати з обох частин.

6 серпня будуть оголошені переліки рекомендованих до зарахування на державну (бюджетну) форму навчання. А до 9 серпня відбуватиметься подавання оригіналів документів. При цьому контрактники матимуть змогу подати документи декілька разів (тут слід дивитися графіки приймання в кожному окремому виші).