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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
3629
Час на прочитання
1 хв

Коли потрібно змінити паспорт-книжечку на id-карту: чи обов’язково це робити 2025 року

Чи є обов’язковою заміна паспорта-книжечки на ID-картку 2025 року — важлива інформація для громадян України.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи потрібно міняти паспорт-книжечку на id-карту 2025 року

Чи потрібно міняти паспорт-книжечку на id-карту 2025 року / © Фото з відкритих джерел

У Центрі безоплатної правової допомоги надали офіційні роз’яснення щодо того, за яких умов паспорт зразка 1994 року залишається дійсним, та коли виникає необхідність у його оновленні на сучасний електронний документ.

Паспорт у вигляді книжечки, виданий за зразком 1994 року, залишається чинним без обмеження строку дії. Обов’язкова заміна на ID-картку не передбачена.

Хоча обов’язкова заміна паспорта-книжечки на ID-картку не вимагається, громадянин має право зробити це за власним бажанням або за наявності передбачених законом підстав. Зокрема, документ підлягає заміні у випадках:

  • виявлення помилок у записах, фізичного пошкодження, зміни особистих даних (наприклад, прізвища, імені чи по батькові);

  • у разі несвоєчасного вклеювання фотокартки у віці 25 або 45 років — протягом одного місяця з моменту досягнення відповідного віку.

Варто зауважити, що починаючи від 1 листопада 2016 року, як перший паспорт оформлюється виключно ID-картка — книжечковий формат більше не видається. Проте, якщо підстав для обміну документа немає, паспорт старого зразка залишається чинним без обмежень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3629
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