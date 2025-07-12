- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 3629
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли потрібно змінити паспорт-книжечку на id-карту: чи обов’язково це робити 2025 року
Чи є обов’язковою заміна паспорта-книжечки на ID-картку 2025 року — важлива інформація для громадян України.
У Центрі безоплатної правової допомоги надали офіційні роз’яснення щодо того, за яких умов паспорт зразка 1994 року залишається дійсним, та коли виникає необхідність у його оновленні на сучасний електронний документ.
Паспорт у вигляді книжечки, виданий за зразком 1994 року, залишається чинним без обмеження строку дії. Обов’язкова заміна на ID-картку не передбачена.
Хоча обов’язкова заміна паспорта-книжечки на ID-картку не вимагається, громадянин має право зробити це за власним бажанням або за наявності передбачених законом підстав. Зокрема, документ підлягає заміні у випадках:
виявлення помилок у записах, фізичного пошкодження, зміни особистих даних (наприклад, прізвища, імені чи по батькові);
у разі несвоєчасного вклеювання фотокартки у віці 25 або 45 років — протягом одного місяця з моменту досягнення відповідного віку.
Варто зауважити, що починаючи від 1 листопада 2016 року, як перший паспорт оформлюється виключно ID-картка — книжечковий формат більше не видається. Проте, якщо підстав для обміну документа немає, паспорт старого зразка залишається чинним без обмежень.