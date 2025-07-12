Коли потрібно змінити паспорт-книжечку на id-карту: чи обов’язково це робити 2025 року

Чи потрібно міняти паспорт-книжечку на id-карту 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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У Центрі безоплатної правової допомоги надали офіційні роз’яснення щодо того, за яких умов паспорт зразка 1994 року залишається дійсним, та коли виникає необхідність у його оновленні на сучасний електронний документ.

Паспорт у вигляді книжечки, виданий за зразком 1994 року, залишається чинним без обмеження строку дії. Обов’язкова заміна на ID-картку не передбачена.

Хоча обов’язкова заміна паспорта-книжечки на ID-картку не вимагається, громадянин має право зробити це за власним бажанням або за наявності передбачених законом підстав. Зокрема, документ підлягає заміні у випадках:

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виявлення помилок у записах, фізичного пошкодження, зміни особистих даних (наприклад, прізвища, імені чи по батькові);

у разі несвоєчасного вклеювання фотокартки у віці 25 або 45 років — протягом одного місяця з моменту досягнення відповідного віку.

Варто зауважити, що починаючи від 1 листопада 2016 року, як перший паспорт оформлюється виключно ID-картка — книжечковий формат більше не видається. Проте, якщо підстав для обміну документа немає, паспорт старого зразка залишається чинним без обмежень.