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Коли пральна машина не зливає воду: що перевірити в першу чергу
Якщо після прання в барабані залишилася вода, причина може бути у зливному шлангу, фільтрі або насосі. Експерти пояснили, коли воду можна злити самостійно, а коли краще звернутися до фахівця.
У справній пральній машині після завершення циклу вода не повинна залишатися. Однак іноді її доводиться зливати вручну — наприклад, через засмічення, несправність або перед тривалим зберіганням техніки.
Про це розповіли на порталі Martha Stewart.
Серед найпоширеніших причин — засмічений або перегнутий зливний шланг, заблокований фільтр насоса чи несправний зливний насос. Також воду рекомендують повністю видалити перед тим, як надовго залишити машинку без використання.
Додатково така процедура допомагає прибрати ворс, залишки мийних засобів, дрібне сміття та відкладення, які можуть спричиняти неприємний запах.
Як злити воду з пральної машини
Насамперед машину потрібно відключити від електромережі.
Після цього слід знайти зливний шланг і фільтр насоса. Їхнє розташування залежить від моделі, тому за потреби варто перевірити інструкцію виробника.
Під машину рекомендують поставити невисоку ємність або покласти рушники, оскільки після відкриття фільтра чи від'єднання шланга може витекти залишкова вода.
Далі потрібно обережно відкрити зливний шланг або поступово відкручувати фільтр, даючи воді стекти. Після цього фільтр варто повністю вийняти та очистити від ворсу, монет чи іншого дрібного сміття.
Фільтр можна промити гарячою водою, висушити та встановити назад. Після цього потрібно повернути на місце шланг і закрити сервісну панель.
Як уникнути засмічень
Експерти радять перед пранням перевіряти кишені одягу, оскільки монети, шпильки та інші дрібні предмети можуть потрапити в насос.
Також важливо стежити, щоб зливний шланг не був перекручений або притиснутий до стіни, та не використовувати надто багато прального засобу. Його надлишок може накопичуватися всередині машини й сприяти появі плісняви.
Фільтр радять очищати приблизно раз на чотири-шість тижнів, а після прання залишати дверцята машинки відкритими, щоб барабан просихав.
Раз на місяць також можна запускати профілактичний цикл прання на високій температурі відповідно до рекомендацій виробника.
Коли вже потрібен майстер
Якщо після очищення фільтра та перевірки зливного шланга вода все одно залишається в барабані, проблема може бути в несправному насосі, електричній частині або засміченні домашньої каналізації.
У такому разі експерти радять не розбирати внутрішні компоненти самостійно, а звернутися до фахівця.