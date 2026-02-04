Коли Прощена неділя 2026 року: чому це важливий день, як правильно просити пробачення

Прощена неділя 2026 року: особливості / © pexels.com

2026 року Прощена неділя припадає на 22 лютого.

Духовний сенс Прощеної неділі

Прощена неділя — особливий день для православних вірян. У храмах відбувається Божественна літургія, а ввечері — чин прощення.

Під час цієї церемонії священник першим просить вибачення у парафіян, а ті, зі свого боку, просять пробачення одне в одного. Люди підходять, вклоняються та промовляють прості, але глибокі слова: «Прости мені». У відповідь чують: «Бог простить, і я прощаю».

Вважається, що саме в ці моменти стираються образи, відновлюється мир у родині та серед друзів, навіть якщо раніше були сварки чи непорозуміння. За традицією, у Великий піст не можна входити зі злістю, образами чи невисловленим болем.

Народні традиції Прощеної неділі

У селах цього дня зазвичай відвідували хрещених батьків, старших родичів та сусідів. Молодші просили пробачення за непослух чи образливі слова, навіть якщо вони були сказані ненароком.

Родини збиралися за столом, доїдали скоромну їжу, пекли млинці, вареники з сиром та пригощали одне одного. Після вечері господині ретельно мили посуд, інколи навіть полоскали рот, щоб не залишилося жодної крихти скоромного перед постом.

Молодь влаштовувала гучні гуляння, каталася на санях, спалювала опудало зими — символ прощання не лише з холодом, а й зі старими образами. Попіл іноді розсипали на поля, аби забезпечити врожай.

Головна ідея свята

Незмінним залишався один головний сенс Прощеної неділі — очистити серце. Лише пробачивши інших, людина може розраховувати на Боже милосердя та увійти у Великий піст з чистою душею.

Цього дня суворо заборонено сварки, образи, злість і будь-які негативні думки. Також заборонена будь-яка фізична робота: прати, мити підлогу, прибирати, шити чи вишивати. М’ясо вже не вживають, а духовна підготовка до посту стає головним пріоритетом.