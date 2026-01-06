ТСН у соціальних мережах

Коли треба прибирати новорічну ялинку: сприятливі дати

З погляду астрології важливим є те, коли прибирати новорічне дерево.

Віра Хмельницька
Ялинка

Ялинка / © Pexels

Коли ж найкраще прибирати ялинку? Мабуть, над чим питанням замислюються багато хто. Адже існують дні, що мають особливу енергетику та символічне значення. Вважається, що якщо розібрати новорічне дерево у визначену дату, це може вплинути на настрій року, успіх у справах та гармонію в домі.

Коли прибирати ялинку, розповіла астрологиня Аля Савчин.

Астролог каже, що є кілька символічних днів у січні, коли найкраще прибирати ялинку. Кожен може обрати свій особистий символічний момент.

Символічні дати:

  • 7 січня — щоб відкрити у своєму житті для для нового етапу та місце для нових ідей;

  • 16 січня — щоб дім був грошовим магнітом протягом усього року;

  • 18 січня — щоб був успіх у всіх справ і починаннях;

  • 22 січня — щоб з’явилася гармонія у стосунках та прийшло кохання

Водночас цифрова психологиня Тетяна Михайлішина радить не розбирати ялинку сильному роздратуванні чи під час сварок у домі. З її слів, у такому стані символічно зрізається не свято, а можливості. Також не варто починати цю справу ввечері чи взагалі вночі.

«Перед тим як розбирати подумки подякуйте за радість, тепло і захист. Знімайте іграшки зверху донизу. Останньою — гірлянду. У кінці — провітріть кімнату», — наголосила психологиня.

Нагадаємо, експерти кажуть, що дуже популярним днем для розбирання ялинки є Дванадцята ніч — 5 січня. Традиція має давнє походження і бере початок ще в IV столітті, коли церковний календар чітко окреслював межі різдвяного періоду.

