Коли прикрашати ялинку цього року: тарологиня назвала особливі дати

Ялинка. / © Pixabay

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Навколо прикрашання новорічної ялинки існує чимало традицій і прикмет. Здавна це пов’язують із надіями на щасливі зміни, добробут, фінансовий достаток і здійснення заповітних бажань. Саме тому тарологи радять звернути увагу на конкретні дні для прикрашання святкового дерева.

Коли прикрашати ялинку цього року, розповіла тарологиня Діана Мізіна.

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Тарологи та прихильники езотерики переконані, що є особливі дати, коли варто встановлювати та прикрашати ялинку, щоб символічно налаштуватися на бажані зміни в житті. За їхніми словами, кожна дата має власну символіку і енергетику, а тому може стати своєрідною точкою відліку для змін, здійснення мрій і залучення бажаного в новому році.

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Для удачі в кар’єрі:

13–15 листопада

10–12 грудня

Для грошового достатку:

23–24 листопада

5–6 грудня

20–21 грудня

Для успіху в коханні:

3–4 грудня

Для сім’ї та купівлі нерухомості:

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27–28 листопада

24–25 грудня

Для популярності та високого статусу:

29–30 листопада

26–27 грудня

Для подорожей:

8–9 грудня

22–23 грудня

25–26 грудня

Нагадаємо, ми писали про те, які п’ять рис характеру притаманні людям, що рано прикрашають ялинку.

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