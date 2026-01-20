ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Коли прийде весна: 5 днів у кінці січня, які "розкажуть" правду про погоду

Кінець січня — це час, коли зима вже йде назустріч весні. Наші пращури вірили, що саме останні дні цього місяця є вирішальними для прогнозу на майбутній сезон.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Зима

За погодою наприкінці січня можна спрогнозувати, коли прийде весна / © unsplash.com

Поки метеорологи вивчають циклони, народна мудрість пропонує перевірений віками метод — спостереження за природою. Кінець січня називають «переламом зими», і кожен день тут має своє значення.

Ось 5 ключових дат, які допоможуть скласти власний прогноз, коли очікувати приходу весни.

24 січня — Феодосій Весняк

У народі кажуть: «На Феодосія тепло — на ранню весну пішло».

Цей день вважається індикатором весни.

  • Якщо надворі відлига або просто тепло і сонячно — весна буде ранньою, та теплою.

  • Якщо ж вдарив мороз — холод затримається надовго, а весна буде пізньою і затяжною.

25 січня — Тетянин день

Одна з найпопулярніших дат для прогнозів. Вважається, що сонце цього дня повертає на літо.

  • Ясна і морозна погода — провісник гарного літа і ранньої весни. Птахи прилетять скоро.

  • Якщо йде сніг — літо буде дощовим, а весна — сирою.

  • Завірюха цього дня віщує, що вітри будуть дути до самої Масляної.

28 січня — Павлів день

День, коли світловий день вже відчутно більшає. У народі кажуть: «Павло дня добавив». Тут головну роль у прогнозах відіграє вітер.

  • Вітряна погода обіцяє вологий рік і часті дощі навесні.

  • Зоряна ніч — до гарного врожаю.

  • Тихий і похмурий день — зима ще покаже свій характер, весна не поспішатиме.

30 січня — Антон Перезимник

Цей день називають «хитрим». Народна мудрість попереджає: «Перезимник надію дасть, а потім обдурить».

  • Тепла погода цього дня оманлива. Якщо 30 січня тепло, це вірна ознака того, що вже завтра вдарять сильні морози, які протримаються ще довго.

  • Тобто, теплий «Антон» — це ознака затяжної зими.

31 січня — Опанас Ломоніс

Останній день січня часто супроводжується найлютішими холодами. Народна прикмета каже: «Ломоніс носа морозить».

  • Завірюха і хуртовина — весна прийде нескоро, а зима ще довго «гризтиметься».

  • Сонце визирнуло опівдні — весна буде ранньою.

Інші знаки природи

Окрім календарних дат, варто звертати увагу на дрібниці:

  • Довгі бурульки в кінці січня обіцяють довгу весну.

  • Якщо в лісі чи парку наприкінці січня чути стукіт дятла — весна запізниться.

  • Кріт вилазить із нори — травень буде холодним.

Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли до України прийде відлига. Вже від середи, 21 січня, потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоча вночі і буде ще дуже холодно, а вже від 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих «плюсів».

37
