Коли прийде весна: 5 днів у кінці січня, які "розкажуть" правду про погоду
Кінець січня — це час, коли зима вже йде назустріч весні. Наші пращури вірили, що саме останні дні цього місяця є вирішальними для прогнозу на майбутній сезон.
Поки метеорологи вивчають циклони, народна мудрість пропонує перевірений віками метод — спостереження за природою. Кінець січня називають «переламом зими», і кожен день тут має своє значення.
Ось 5 ключових дат, які допоможуть скласти власний прогноз, коли очікувати приходу весни.
24 січня — Феодосій Весняк
У народі кажуть: «На Феодосія тепло — на ранню весну пішло».
Цей день вважається індикатором весни.
Якщо надворі відлига або просто тепло і сонячно — весна буде ранньою, та теплою.
Якщо ж вдарив мороз — холод затримається надовго, а весна буде пізньою і затяжною.
25 січня — Тетянин день
Одна з найпопулярніших дат для прогнозів. Вважається, що сонце цього дня повертає на літо.
Ясна і морозна погода — провісник гарного літа і ранньої весни. Птахи прилетять скоро.
Якщо йде сніг — літо буде дощовим, а весна — сирою.
Завірюха цього дня віщує, що вітри будуть дути до самої Масляної.
28 січня — Павлів день
День, коли світловий день вже відчутно більшає. У народі кажуть: «Павло дня добавив». Тут головну роль у прогнозах відіграє вітер.
Вітряна погода обіцяє вологий рік і часті дощі навесні.
Зоряна ніч — до гарного врожаю.
Тихий і похмурий день — зима ще покаже свій характер, весна не поспішатиме.
30 січня — Антон Перезимник
Цей день називають «хитрим». Народна мудрість попереджає: «Перезимник надію дасть, а потім обдурить».
Тепла погода цього дня оманлива. Якщо 30 січня тепло, це вірна ознака того, що вже завтра вдарять сильні морози, які протримаються ще довго.
Тобто, теплий «Антон» — це ознака затяжної зими.
31 січня — Опанас Ломоніс
Останній день січня часто супроводжується найлютішими холодами. Народна прикмета каже: «Ломоніс носа морозить».
Завірюха і хуртовина — весна прийде нескоро, а зима ще довго «гризтиметься».
Сонце визирнуло опівдні — весна буде ранньою.
Інші знаки природи
Окрім календарних дат, варто звертати увагу на дрібниці:
Довгі бурульки в кінці січня обіцяють довгу весну.
Якщо в лісі чи парку наприкінці січня чути стукіт дятла — весна запізниться.
Кріт вилазить із нори — травень буде холодним.
Нагадаємо, синоптикиня назвала дату, коли до України прийде відлига. Вже від середи, 21 січня, потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоча вночі і буде ще дуже холодно, а вже від 25-26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих «плюсів».