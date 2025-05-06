Коли Різдво Івана Хрестителя 2025 року в Україні: дата за новим календарем, чим це свято відрізняється від Купала

Коли Різдво Івана Хрестителя (картинка створена за допомогою ШІ) / © Pixabay

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Згідно з біблійними переказами, Іван Хреститель був близьким родичем Ісуса Христа та одним із перших, хто визнав у Ньому Месію. Його вважають духовним провісником Спасителя, адже саме Іван звершив обряд хрещення Ісуса у водах Йордану, готуючи людство до Його приходу. Під час цього таїнства він став свідком Богоявлення — коли Святий Дух у вигляді голуба зійшов із небес, знаменуючи початок земного служіння Христа.

Коли святкуємо Різдво Івана Хрестителя 2025 року

Щороку віряни східного обряду вшановують Різдво Івана Предтечі — пророка, якого християнська традиція величає Іваном Хрестителем. Він став останнім провісником приходу Спасителя, передрікши явлення Месії й підготувавши до цього людство.

Цей день має особливе значення, адже окрім церковного свята Різдва Івана Хрестителя, у народному календарі також припадає Івана Купала, а носії імені Іван святкують свій день ангела.

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Тривалий час святкування припадало на 7 липня, однак зі зміною церковного календаря дата змістилася. Відтепер Різдво Івана Предтечі святкують щороку 24 червня — відповідно до нового стилю.

Історія свята

У Євангелії від Луки описано зворушливу подію — благовіщення про народження Івана Предтечі. Під час служіння в Єрусалимському храмі юдейському священнику Захарії з’явився Архангел Гавриїл. Посланець небес звістив йому, що молитви були почуті, й дружина Єлисавета, хоча й похилого віку та бездітна, народить сина, якого слід буде назвати Іваном. За словами ангела, дитина стане джерелом радості, буде великою перед Богом, уникатиме вина, ще в материнському лоні сповниться Святим Духом і зверне багатьох ізраїльтян до Господа. Його місія полягатиме в тому, щоб у дусі та силі пророка Іллі підготувати народ до пришестя Месії.

Однак Захарія не повірив звістці, посилаючись на похилий вік себе та дружини. За цю недовіру він був тимчасово покараний німотою.

Єлисавета була родичкою Пресвятої Богородиці. Коли Марія прийшла провідати вагітну Єлисавету, та, почувши її привітання, відчула, як дитина заворушилась у її лоні, й у цю мить вона сповнилася Святим Духом.

Євангеліст Лука свідчить, що Іван Предтеча народився приблизно за шість місяців до Ісуса Христа. На восьмий день після народження, відповідно до юдейського закону, дитину обрізали. Коли мати назвала немовля Іваном — ім’ям, що не було характерним для їхнього роду, присутні здивувались. Але Захарія, все ще німий, написав на дощечці: "Іван — його ім’я". В ту ж мить він знову заговорив і, сповнений натхнення, став прославляти Бога, пророкуючи, що його син стане провісником Месії.

Згодом, після народження Ісуса, цар Ірод наказав винищити всіх немовлят у Вифлеємі. Щоб урятувати сина, Єлисавета втекла з ним до пустелі. За переказами, Захарія залишився в Єрусалимі, продовжуючи своє священицьке служіння. Коли Іродові воїни прийшли допитувати його щодо місця перебування Єлисавети та немовляти, він відмовився розкрити їхнє укриття. За це був жорстоко вбитий просто в храмі.

Згідно з християнською традицією, праведна Єлисавета жила в пустелі разом із маленьким Іваном. Після її смерті хлопець продовжував аскетичне життя в самотності, присвятивши себе молитві й посту. Саме там, у тиші пустелі, він готувався до свого великого покликання — проголосити пришестя Спасителя світу.

Різниця між Різдвом Івана Предтечі і святом Івана Купала

Різниця між Різдвом Івана Предтечі і святом Івана Купала / © Pixabay

У ніч проти 24 червня в народній культурі традиційно святкують гуляння біля водойм, стрибки через вогнища, ворожіння та пошук папороті в лісі. Це свято часто називають "Купалом", і через певну плутанину деякі люди помилково ототожнюють його з церковним святом, яке також святкують 24 червня — Різдвом Івана Предтечі. Однак таке трактування є неправильним, адже за суттю, часом святкування, звичаями та походженням ці дві події не мають жодного зв’язку, наголошують в Православній церкві України (ПЦУ).

В церкві зазначають, що нічні гуляння 24 червня мають язичницьке коріння, пов’язане з поклонінням божеству кохання та продовження роду — Купалу. Однак у язичницькому пантеоні, описаному в «Повісті временних літ» великого князя Володимира, такого божества не було. Купало вперше згадується в Густинському літописі XVII століття, і, ймовірно, його ім’я виникло через непорозуміння: літописець, описуючи народні гуляння з купаннями, ототожнив саму традицію з назвою божества.

Щодо того, чому Купало асоціюється з Іваном, церква пояснює це народною інтерпретацією імені святого Івана Предтечі, який є родичем Ісуса Христа і народився за шість місяців до Спасителя. Ім’я "Іван" в результаті трансформувалося у "Купало" в народних традиціях.

Також ПЦУ пояснює походження традиції масових святкувань на Купала. У дохристиянські часи це свято було пов’язане з літнім сонцестоянням — астрономічним явищем, яке позначало найдовший день і найкоротшу ніч у році. У ті часи язичники поклонялися Сонцю і проводили обряди очищення вогнем і водою, сподіваючись на гарний врожай і добробут.

Отже, Купало і Різдво Івана Предтечі — це абсолютно різні свята. Термін "предтеча" означає "попередник" або "передвісник", що підкреслює місію пророка Іоанна: він покликаний був готувати людей до приходу Месії, зокрема через навернення сердець батьків до дітей, а також через утвердження праведності серед непокірних. Його метою було підготувати народ до зустрічі з Господом. Тому Різдво Івана Предтечі, Хрестителя Господнього, є важливим святом для кожного християнина.

Що можна і не можна робити на Різдво Івана Хрестителя

Іван Предтеча, як і багато інших пророків, поклав своє життя за віру, ставши мучеником. У день його пам’яті, згідно з церковною традицією, дотримуються певних обмежень:

Не слід розважатися, галасувати або створювати шум.

Рекомендується уникати використання ножа для розрізання будь-яких круглих предметів, наприклад, хліба.

Заборонено сваритися, лаятися або конфліктувати.

Варто утриматися від важкої фізичної праці, рукоділля та будь-якої роботи по дому, зокрема прибирання.

Натомість, цей день варто присвятити відвідуванню церкви, очищенню через купання та подаванню милостині нужденним. Це час для тиші та спокою.