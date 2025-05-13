Коли садити гарбузи у відкритий ґрунт 2025 року: як правильно вибрати ділянку

Коли садити гарбузи 2025 року / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, коли цього року варто сіяти гарбузи у відкритий ґрунт, які дні будуть несприятливими і де найкраще садити культуру, щоб добре росла й не хворіла.

Коли треба садити гарбузи 2025 року

Гарбузи не люблять холоду, це теплолюбива культура. Їх треба садити тоді, коли ґрунт прогріється до 15 градусів тепла і вже не буде весняних заморозків. Температура повітря, яка буде комфортною для рослини, має становити 18-20 градусів.

Які дні найсприятливіші для садіння гарбузів, а які несприятливі.

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Сприятливі дні для садіння гарбузів — 16, 17, 21-25, 29, 30 травня.

Несприятливі дні для висівання гарбузів — 18-20, 26-28 травня.

27 травня краще утриматися від висівання та пересаджування будь-яких культур. У цей день варто планувати подальші дії або виконувати легкі роботи, що не стосуються безпосереднього контакту з рослинами.

Де садити гарбузи, щоб виросли великими: як правильно вибрати ділянку

Місце для садіння гарбуза має бути добре освітленим, бо культура любить тепло і сонце.

Земля на ділянці повинна бути удобреною, з нейтральною реакцією. Якщо ґрунт кислий або важкий, рекомендується додати вапно чи деревну золу, щоб розкислити його та зробити пухкішим.

Окрім того, важливо, щоб грядка була сухою, без застоювання води, інакше гнистиме коріння рослини.

Найкраще садити гарбузи там, де до цього росли бобові, помідори, баклажани, перець, картопля, цибуля, капуста, буряк і морква.

Не слід вирощувати гарбузи після кабачків, патисонів та огірків.