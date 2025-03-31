Коли садити капусту у відкритий ґрунт 2025 року: як правильно це робити

Коли садити капусту у відкритий ґрунт 2025 року / © Freepik

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Капуста — одна з найпопулярніших овочевих культур, тому росте на городі кожного українця. Вона досить стійка до холодів, культура може витримати заморозки до -3°С. А щоб зібрати зі своєї ділянки максимально великий урожай капусти, важливо знати, коли садити розсаду у відкритий ґрунт 2025 рокі і як це правильно робити.

Коли садити капусту у відкритий ґрунт за посівним календарем 2025 року

Необхідно пам’ятати, що розсаду можна садити у відкритий ґрунт тоді, коли на ній буде не менше чотирьох листочків.

За посівним календарем 2025 року, найсприятливішими дні для висаджування розсади капусти:

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у квітні — 1-6, 11, 15-21, 24, 28 число;

у травні — 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 число;

у червні — 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 число.

Як правильно садити капусту у відкритий ґрунт: поради досвідчених городників

Спочатку необхідно вибрати ділянку для капусти, дотримуючись декількох порад.

Капуста любить нейтральний ґрунт. Розкислити землю можна вапнуванням, для цього восени на грядку вносять гашене вапно, доломітове борошно чи гіпс.

Ця овочева культура буде гарно рости і формувати зав’язь на сонячній ділянці з глибоким заляганням ґрунтових вод.

Капусту варто садити після таких культур — огірків, моркви, цибулі, часнику, бобових.

За годину до садіння у відкритий ґрунт полийте розсаду, щоб вона не травмувалась під час пересаджування.

Правила садіння капусти у відкритий ґрунт:

На грядці треба зробити необхідну кількість лунок на відстані 30 сантиметрів одна від одної.

Щоб не заводилися капустянки, в лунки насипте по столовій ложці деревного попелу.

Покладіть розсаду капусти в лунки і присипте землею.

Потім полийте рослини, але не заливайте.