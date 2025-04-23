Коли садити картоплю після Великодня у квітні, травні: найсприятливіші дні 2025 року

Коли садити картоплю

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Весна в Україні — це не лише час пробудження природи, а й гаряча пора для городників. Однією з найважливіших справ у квітні-травні є садіння картоплі, адже саме цей овоч є одним з основних на столі українців. Традиційно багато хто орієнтується на церковні свята, і Великдень є своєрідним орієнтиром для початку активних робіт на городі. Тож саме час замислитися, коли ж найкраще братися до садіння картоплі, щоб отримати щедрий врожай.

Коли садити картоплю

Хоча існують загальні рекомендації, точна дата висаджування картоплі у відкритий ґрунт навесні є досить гнучкою і залежить від кількох важливих факторів, насамперед від погодних умов та температури ґрунту.

Фахівці наголошують, що ключовим моментом є стабільне потепління. Бажано, щоб ґрунт на глибині 10-12 сантиметрів прогрівся до +10…+12 градусів Цельсія. Зазвичай така температура в більшості регіонів України встановлюється в період від кінця квітня до середини травня.

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Традиційно вважається, що після Великодня вже можна сміливо братися до садіння картоплі. 2025 року, коли Великдень святкувався 20 квітня, кінець квітня та початок травня вважаються досить сприятливими для цієї роботи. М’який весняний клімат, який зазвичай встановлюється в цей період, створює оптимальні умови для проростання бульб та їхнього подальшого розвитку.

Коли садити картоплю за місячним календарем

Згідно з посівним календарем на травень 2025 року, який враховує фази Місяця та їхній вплив на ріст рослин, найбільш сприятливими датами для садіння картоплі є 1, 2, 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29 та 30 травня.

Коли садити картоплю у квітні та травні

Однак, не варто забувати й про можливості квітня. Як зазначають агрономи, у квітні 2025 року після Великодня також є кілька вдалих днів для садіння картоплі — це 23, 24 та 28 число. Якщо погода буде сприятливою і ґрунт встигне прогрітися, то садіння в ці дні може стати запорукою раннього та щедрого врожаю.

Отже, хоча початок травня традиційно вважається оптимальним часом для садіння картоплі, 2025 року сприятливі дні є і в кінці квітня, особливо 23, 24 та 28 числа, а також майже весь травень. Головне — орієнтуватися на стан ґрунту та стабільність теплої погоди. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете створити найкращі умови для росту картоплі та восени зібрати багатий та смачний врожай.