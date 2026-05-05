Коли садити картоплю в Україні: найкращі терміни та перевірені поради для врожаю

Єдиної дати не існує. Успіх визначає не календар, а сукупність умов: температура ґрунту, погода, стан посадкового матеріалу та природні індикатори, які підказує сама природа.

Коли садити картоплю: орієнтири місячного календаря

За рекомендаціями посівного календаря, сприятливими періодами для висаджування картоплі вважаються:

2–10 травня (найбільш вдалий період на спадний Місяць);

11–15 травня.

Додатково вдалими днями називають:

1–3, 16–17, 21–22, 25–26, 29–30 травня

Але досвідчені городники наголошують: календар — це лише допоміжний орієнтир. Головне — стан землі.

Головний сигнал для садіння: прогрітий ґрунт

Ключове правило просте: садити картоплю потрібно тоді, коли ґрунт на глибині 7–10 см прогрівся до +10…+12°C.

Саме за таких умов бульби не «сидять» у холодній землі, а швидко формують кореневу систему і дають рівні сходи.

Природа як індикатор: коли час виходити на город

Багато господарів не користуються термометрами, а орієнтуються на природні підказки.

Одна з найвідоміших — цвітіння черемхи. Вважається, що це сигнал стабільного потепління і відсутності нічних заморозків.

Втім, досвід показує: саме в цей період інколи ще повертаються холодні ночі.

Інший популярний орієнтир — розпускання листя на березі. Коли дерево «оживає», значить і ґрунт уже достатньо теплий для садіння.

Помилка, яка знижує врожай: раннє висаджування в холодну землю

Досвідчені городники попереджають: поспіх тут шкодить.

Якщо посадити картоплю в непрогрітий ґрунт:

сходи з’являються повільно;

частина бульб може загнити;

рослини слабшають і частіше хворіють.

Які бульби даватимуть найкращий урожай

Фахівці радять вибирати для висаджування середні бульби розміром 50–100 г. Це приблизно як куряче яйце. Саме такий посадковий матеріал забезпечує рівномірні сходи та сильний розвиток кущів.

Також важливий етап — пророщування картоплі перед висаджуванням, яке значно підвищує шанси на дружні сходи.

Де садити картоплю: світло вирішує все

Фахівці наголошують: картопля — культура, яка любить сонце.

Оптимальні умови:

6–8 годин прямого сонячного світла щодня;

відкриті ділянки без затінення;

без застою води.

У тіні рослина витягується, слабшає, а бульби формуються дрібнішими.

Схема висаджування картоплі: як не втратити врожай

Класична агротехніка передбачає:

30–40 см між лунками;

60–70 см між рядами;

глибина 10–15 см.

Але на практиці багато городників залишають близько 50 см міжряддя. Це дає змогу краще підгортати кущі, утримувати вологу і захищати кореневу систему від пересихання.

