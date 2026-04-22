Коли садити кавуни у відкритий грунт: сприятливі дні 2026 року

Коли садити кавуни у відкритий грунт

Багато хто вважає кавун виключно «південним гостем», проте при правильному підході його можна успішно вирощувати по всій Україні. Головне — знати точні терміни посадки, враховувати особливості ґрунту та орієнтуватися на сприятливі дні.

Коли садити кавуни у відкритий грунт: температурний режим та сприятливі дні

Кавун — культура надзвичайно теплолюбна, тому поспішати з посівом не варто. У відкритий ґрунт насіння закладають лише тоді, коли земля на глибині 10 см прогріється до 14–16°C, а нічні заморозки остаточно залишаться в минулому. Зазвичай у більшості регіонів України це відбувається у другій половині травня або на початку червня.

Для тих, хто планує роботи за місячним календарем, у 2026 році виділяють найкращі дати для садіння кавунів:

У травні - це 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 21 числа.

У червні - 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14 числа.

Саме в ці дні рослини найактивніше приживаються та швидше формують міцні батоги.

Підготовка ділянки, хитрість «теплих грядок» та схема садіння

Кавуни люблять легкі піщані або супіщані ґрунти, сонячні ділянки та повну відсутність протягів. У центральних і північних регіонах, де літо може бути прохолодним, агрономи радять для садіння кавунів створювати «теплі грядки». Для цього в траншею закладають гній та рослинні залишки, присипають їх землею і рясно поливають. Така грядка сама прогріває коріння рослини, що дозволяє отримати врожай навіть у нестабільних погодних умовах.

Перед посівом насіння обов’язково потрібно замочити та трохи просушити.

Сама схема посадки вимагає простору — між лунками залишають від 70 см до 1 метра, а між рядами — до 1,5–2 метрів.

У кожну лунку глибиною 8–10 см варто додати поживну суміш із перегною, золи та чайної ложки нітроамофоски.

Секрети догляду та правильного поливу кавунів

Після появи перших сходів (зазвичай через 6–10 днів) важливо вчасно провести проріджування.

Подальший успіх залежить від балансу вологи та тепла. Найкраща температура для росту — 25–30°C вдень. Якщо літо видалося холодним (нижче 15°C) або аномально спекотним (вище 40°C), рослина може припинити розвиток.

Поливати кавуни потрібно помірно, приблизно 8–10 разів за весь сезон:

У фазі 5–7 листків.

Під час масового цвітіння.

На початку активного формування плодів.

Коли кавуни вже почали набирати вагу, полив поступово зменшують. Це «секретний інгредієнт» солодкості — без зайвої води плоди накопичують більше цукру.

Формування врожаю та підживлення кавунів

Щоб отримати справді великі та соковиті плоди, на одному кущі рекомендується залишати не більше 3–4 зав’язей, видаляючи всі інші.

Також важливо не зловживати азотними добривами, які роблять м’якуш водянистим. Найкраще підживлювати рослини 2–3 рази на сезон розчином коров’яку або фосфорно-калійними сумішами в період утворення плодів.

Завершальним штрихом стане мульчування грядок соломою або тирсою. Це допоможе зберегти тепло в землі та врятує ваш майбутній урожай від бур’янів. Дотримання цих правил гарантує, що у 2026 році ви зможете похвалитися власними солодкими кавунами.