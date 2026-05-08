Коли садити моркву: городникам назвали найкращий час для солодкого врожаю

Правильний час посадки моркви впливає не лише на кількість врожаю, а й на смак коренеплодів. Експерти радять висівати її у прохолодну погоду та уникати періодів сильної спеки, адже саме температура ґрунту визначає, наскільки добре проростатиме насіння.

Про це повідомило видання martha stewart, із посиланням на майстриню-садівницю та засновницю розплідника TN Nursery Теммі Санс, а також експертку з рослин Planta Елін Гаррісон.

За словами фахівців, морква найкраще росте в прохолодних умовах. Теммі Санс пояснює, що оптимальна температура ґрунту для проростання насіння становить від 10 до 24 градусів тепла. Якщо земля пересихає через спеку, морква сходить гірше, а самі коренеплоди можуть ставати жорсткими та гіркими.

Елін Гаррісон додає, що морква зазвичай солодша, якщо росте за помірної температури, а не під час сильної літньої спеки.

Терміни посіву залежать від кліматичної зони. Для зон 3–6 насіння рекомендують висівати у квітні: на початку або в середині місяця для зон 3–4 та наприкінці квітня для зон 5–6. У зонах 7–8 посадку радять починати вже на початку березня. Для зони 9 оптимальним періодом називають початок січня, а для зон 10–11 — лютий або початок березня.

Зазначимо, що територія України переважно належить до 5–8 кліматичних зон, тому в більшості регіонів моркву варто висівати від березня до кінця квітня.

За належного догляду врожай моркви можна збирати приблизно через 60–80 днів після посіву.

Експерти також радять враховувати сорт моркви. Невеликі або круглі сорти краще підходять для важчих ґрунтів та ранньої весняної посадки. Довгі сорти потребують більш пухкого й глибокого ґрунту та тривалішого періоду росту. Водночас жаростійкі сорти можуть переносити теплішу погоду, тому їх дозволяється висівати трохи пізніше.

Фахівці застерігають і від надто ранньої посадки. У дуже холодному та вологому ґрунті насіння може погано проростати. Саме тому городникам радять орієнтуватися не лише на календар, а й на температуру землі та завершення весняних заморозків.

Перед посівом землю рекомендують розпушити на глибину приблизно 20–30 сантиметрів, видалити каміння та грудки й додати компост. Насіння висівають у неглибокі рядки, після чого злегка присипають ґрунтом і регулярно поливають.

Щоб утримати вологу, експерти радять тимчасово накривати грядки картоном або дерев’яними дошками до появи перших сходів. Після того як розсада підросте на кілька сантиметрів, її потрібно прорідити, залишаючи між рослинами приблизно 2–3 сантиметри.

Окрему увагу садівники радять приділяти поливу та прополюванню. Нерівномірна кількість вологи може спричинити розтріскування коренеплодів або зробити їх жорсткими. Бур’яни ж особливо небезпечні на ранніх етапах росту, оскільки морква погано витримує конкуренцію за поживні речовини.

