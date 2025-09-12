Коли садити озимий часник: найкращі дати 2025 року

Часник / © Pixabay

Щоб забезпечити рясний урожай часнику, дуже важливо вибрати високоякісні сорти та посадити їх у правильний час, керуючись посівним місячним календарем.

Терміни висадження озимого часнику різняться залежно від регіону. В північних районах часник зазвичай висаджують наприкінці вересня, водночас у південних ідеальне вікно для садіння триває до жовтня та початку листопада.

Загальне правило — саджати часник приблизно за 25 днів до перших значних заморозків. Це дозволяє зубчикам пустити коріння, не проростаючи до настання зими.

Коли садити часник за місячним календарем 2025 року:

у вересні — 1–3, 8, 11–12, 15–16, 25–29 числа

у жовтні — 1–4, 11, 13, 20, 22, 26–28 числа

у листопаді — 1–6, 9 числа

