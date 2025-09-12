- Дата публікації
Коли садити озимий часник: найкращі дати 2025 року
Зазвичай в Україні остаточно холоднішає в листопаді. Тому вдалим часом, коли садити озимий часник, вважається період від кінця вересня до початку листопада, залежно від регіону.
Щоб забезпечити рясний урожай часнику, дуже важливо вибрати високоякісні сорти та посадити їх у правильний час, керуючись посівним місячним календарем.
Терміни висадження озимого часнику різняться залежно від регіону. В північних районах часник зазвичай висаджують наприкінці вересня, водночас у південних ідеальне вікно для садіння триває до жовтня та початку листопада.
Загальне правило — саджати часник приблизно за 25 днів до перших значних заморозків. Це дозволяє зубчикам пустити коріння, не проростаючи до настання зими.
Коли садити часник за місячним календарем 2025 року:
у вересні — 1–3, 8, 11–12, 15–16, 25–29 числа
у жовтні — 1–4, 11, 13, 20, 22, 26–28 числа
у листопаді — 1–6, 9 числа
