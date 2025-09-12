ТСН у соціальних мережах

Коли садити озимий часник: найкращі дати 2025 року

Зазвичай в Україні остаточно холоднішає в листопаді. Тому вдалим часом, коли садити озимий часник, вважається період від кінця вересня до початку листопада, залежно від регіону.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Часник

Часник / © Pixabay

Щоб забезпечити рясний урожай часнику, дуже важливо вибрати високоякісні сорти та посадити їх у правильний час, керуючись посівним місячним календарем.

Терміни висадження озимого часнику різняться залежно від регіону. В північних районах часник зазвичай висаджують наприкінці вересня, водночас у південних ідеальне вікно для садіння триває до жовтня та початку листопада.

Загальне правило — саджати часник приблизно за 25 днів до перших значних заморозків. Це дозволяє зубчикам пустити коріння, не проростаючи до настання зими.

Коли садити часник за місячним календарем 2025 року:

  • у вересні — 1–3, 8, 11–12, 15–16, 25–29 числа

  • у жовтні — 1–4, 11, 13, 20, 22, 26–28 числа

  • у листопаді — 1–6, 9 числа

Раніше ми писали про те, що потрібно зробити, щоб часник довго залишався свіжим. Більше про корисні поради читайте в новині.

