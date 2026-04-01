Коли садити полуницю, щоб зібрати ранній урожай
Багато досвідчених садівників воліють садити молоду полуницю в серпні. У цей період багато посадкового матеріалу, і погода, як правило, сприятлива.
Полуниця — найулюбленіша ягода не тільки дітей, а й дорослих. Її можна їсти просто з грядки або ж приготувати смачний компот, варення або джем. Тому виростити її прагне практично кожен садівник.
Коли садити полуницю
Найкращим часом для посадки вважається рання весна — березень або початок квітня, коли ґрунт уже прогрівся.
Деякі сорти можна висаджувати і восени, щоб отримати врожай вже наступної весни.
Як правильно посадити
Для полуниці необхідно достатньо простору для росту. Ширина грядки зазвичай становить близько 60 см, а відстань між рядами — 90−120 см.
Важливо правильно визначити глибину посадки: коренева шийка має перебувати на рівні ґрунту. Занадто глибока або занадто поверхнева посадка може призвести до проблем з ростом рослини.
Як правильно вибрати розсаду
Вибирайте однорічні саджанці з 3-4 добре розвиненими листами і корінням завдовжки не менше 5-7 см. Якщо на кущику є квітконоси, то їх краще прибрати, щоб не виснажувати рослину. Завдання на перший рік — отримати великий сильний кущ, а вже потім — врожай.
