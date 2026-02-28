ТСН у соціальних мережах

Коли садити цибулю на розсаду 2026 року: сприятливі дні

Багато фахівців у сфері сільського господарства дотримуються практики висівання насіння різних рослин відповідно до місячного календаря, і досвід показує, що цей підхід може бути ефективним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Цибуля

Цибуля / © Фото з відкритих джерел

Цибуля — культура вимоглива до світла і тривалості вегетації, тому невірні терміни сівби призводять до витягнутої розсади або до маленьких цибулин.

Сприятливі дні для посадки цибулі на розсаду 2026 за місячним календарем

  • Лютий: 1, 4, 8, 10, 11, 14, 22, 23, 24, 27, 28 число

  • Березень: 3, 4, 8, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 31 число

  • Квітень: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28 число

Як правильно сіяти цибулю на розсаду

Спочатку потрібно обрати насіння, замочити його у теплій воді на 4-8 годин, швидко ополоснути і підсушити. Земля для розсади цибулі повинна бути пухкою, теплою та родючою. Субстрат для розсади можна зробити самому: з торфу, перегною, садової землі і піску.

Насіння потрібно сіяти неглибоко, зверху накрити тонким шаром ґрунту, близько пів сантиметра, щоб воно могло легко пробитися на світло.

Сходи люблять тепло, тому спочатку температура має бути близько 18-22 градусів. Коли паростки з’являться, нічну температуру бажано знизити до 12-15 градусів.

Освітлення і підживлення розсади

Цибулі потрібно багато світла: мінімум 12–14 годин на добу. Якщо природного світла недостатньо, встановіть фітолампи і підсвічуйте по 12–14 годин на день.

Підживлення починають, коли у сіянців з’являться перші справжні листки. Використовуйте комплексні добрива для розсади або легкі органічні настої, підживлюйте 1 раз на 10–14 днів.

Раніше ми писали про те, коли сіяти перець на розсаду та як розрахувати терміни. Більше про це читайте у новині.

