Коли що сіяти на розсаду: збережіть собі детальний календар на 2026 рік

Коли сіяти на розсаду

Висівання насіння на розсаду є першим і найважливішим етапом на шляху до отримання багатого врожаю. Правильно обраний час для початку робіт дозволяє виростити міцні рослини, які зможуть легко адаптуватися після пересаджування у відкритий ґрунт або теплицю. Помилки у термінах — як надто раннє, так і запізніле висівання — часто призводять до слабкого розвитку культури або затримки росту, що негативно впливає на якість і кількість зібраних плодів.

Звичайно, для планування посівів необхідно враховувати термін дозрівання конкретного сорту, кліматичні особливості регіону та ключові фактори розвитку кожної культури. Загальні терміни та рекомендації щодо основних овочевих культур надали експерти городництва та садівництва.

Коли сіяти перець на розсаду

Перець є теплолюбною культурою, яка потребує стабільно високих температур для нормального розвитку.

Ранні сорти перцю мають період дозрівання від 100 до 120 днів. Їх рекомендується сіяти від 20 лютого до 10 березня . Розсада вирощується протягом 60–70 днів, а висаджування у відкритий ґрунт планується на середину травня, коли нічна температура стабільно перевищуватиме +10°C.

Середньостиглі сорти дозрівають за 120–140 днів. Оптимальні дати для висівання— від 10 до 25 лютого . Період вирощування розсади триває 65–75 днів, а час висаджування припадає на початок червня. Такі сорти найкраще підходять для відкритого ґрунту в південних регіонах.

Пізні сорти вимагають найбільше часу — 140–160 днів. Насіння сіють на самому початку лютого (від 1 до 10 число). Розсада росте 70–80 днів і висаджується в середині червня. Ця категорія перцю потребує теплиць або дуже тривалого теплого сезону.

Коли сіяти баклажани на розсаду

Баклажани так само чутливі до холоду, тому їх висаджують лише у добре прогріту землю.

Ранні баклажани (термін дозрівання 100–110 днів) сіють від 20 лютого до 5 березня . Розсаду вирощують 60–65 днів і висаджують у середині травня, коли ґрунт прогріється мінімум до +15°C.

Середньостиглі баклажани мають цикл 110–130 днів. Висівання проводять від 15 до 25 лютого . Вирощування розсади триває 65–75 днів, а висаджування планується на кінець травня. Вони добре почуваються у відкритому ґрунті в теплих регіонах.

Пізні баклажани дозрівають 130–150 днів. Посівний період триває від 1 до 15 лютого, а розсада росте 70–80 днів. Висаджування відбувається на початку червня, оскільки рослини потребують тепличних умов.

Коли сіяти томати на розсаду

Томати поділяються за призначенням та термінами висаджування залежно від сорту.

Ранні томати (90–110 днів) сіють від 1 до 15 березня . Розсада готова за 50–60 днів. На початку травня її можна висаджувати у теплиці або відкритий ґрунт для отримання раннього врожаю.

Середньостиглі томати мають термін 110–130 днів. Посів припадає на 15–28 лютого . Розсада вирощується 55–65 днів і висаджується в середині травня. Це ідеальний варіант для масового вирощування на городі.

Пізньостиглі томати дозрівають 130–150 днів. Висівання починають рано — від 1 до 15 лютого. Розсада росте 65–75 днів, висаджування планується на початок червня. Такі плоди найкраще підходять для консервації та тривалого зберігання.

Коли сіяти капусту на розсаду

Капуста потребує вологого ґрунту та дотримання термінів для правильного формування качанів.

Рання капуста має дуже короткий термін дозрівання — 50–60 днів. Її сіють від 20 лютого до 10 березня. Розсада росте 40–50 днів і висаджується вже на початку квітня у добре зволожену землю.

Середньостигла капуста (90–110 днів) сіється від 15 березня до 5 квітня. Період росту розсади — 40–50 днів. На початку травня рослини готові до висаджування для літнього споживання.

Пізньостигла капуста (120–150 днів) призначена для консервування та зберігання взимку. Її сіють від 25 березня до 15 квітня. Розсада розвивається 30–40 днів і висаджується наприкінці травня.

Вирощування кавунів та динь через розсаду

Баштанні культури мають коротший період перебування у горщиках, але вимагають особливого температурного режиму.

Кавуни ранніх сортів (80–100 днів) сіють від 20 квітня до 5 травня . Розсада росте швидко — 20–30 днів, і в кінці травня її висаджують у ґрунт, прогрітий до +15°C.

Середньостиглі сорти (100–120 днів) сіють 15–30 квітня, вирощують 25–35 днів і висаджують на початку червня. Пізні кавуни (120–140 днів) сіють у першій половині квітня, вирощують 30–40 днів і висаджують у середині червня в південних регіонах.

Дині ранніх сортів (80–100 днів) сіють від 20 квітня до 5 травня . Як і кавуни, вони ростуть 20–30 днів. Дині люблять сонячні ділянки та дренований ґрунт.

Середньостиглі сорти (100–120 днів) сіють протягом квітня, а висаджують на початку червня, коли нічне повітря прогріється до +12°C. Пізні сорти дині (120–140 днів) потребують висівання в перші 20 днів квітня та 30–40 днів догляду. Їх рекомендують висаджувати в теплицях у середині червня.

Дотримуючись цього календаря, ви зможете забезпечити своїй розсаді найкращий старт для успішного врожаю.