Коли сіяти баклажани на розсаду: як самостійно розрахувати терміни

Коли сіяти баклажани на розсаду

Баклажан — одна з найбільш теплолюбних культур на нашому городі, тому успіх майбутнього врожаю безпосередньо залежить від правильного розрахунку термінів посіву. А це, в свою чергу, залежить від технологічного ланцюга вирощування баклажанів.

Технологічний ланцюг: від насінини до грядки

Температурний режим та перші сходи

Першим етапом у вирощуванні баклажанів є отримання сходів. Швидкість проростання насіння критично залежить від температури ґрунту. Якщо підтримувати її на рівні 13–15°с, перші паростки з’являться лише через 20–25 днів. Проте при оптимальному режимі у 22–25°с сходи можна очікувати вже на 7–12 день. У середньому на цей етап варто закладати 10 днів, приділяючи особливу увагу саме прогріву землі, а не просто повітря в приміщенні.

Етап до пікіровки та розвиток у стаканах

Після появи сходів розсада може безболезненно розвиватися у загальній ємності протягом 15–20 днів. Важливо не пропустити момент, коли сіянці почнуть потребувати більше простору. Якщо затягнути з пікіровкою, рослини почнуть витягуватися, а їхня якість стрімко падатиме.

Наступний етап — пікіровка у розсадні стакани. Об’єм ємності має бути не менше 250 мл, проте для отримання максимально міцних рослин фахівці радять обирати стакани об’ємом 500–600 мл. У таких умовах розсада може перебувати від 30 до 40 днів до моменту її перенесення на постійне місце.

Виходячи з тривалості вирощування баклажанів, експерти радять використовувати простий метод, щоб вирахувати терімни посіву.

Коли сіяти баклажанина розсаду: як вирахувати дату посіву

Щоб дізнатися ідеальну дату для вашого регіону, потрібно знати лише одне число — це день, коли на вашій ділянці вже точно не буде нічних заморозків. Розрахунок проводиться за алгоритмом «зворотного відліку»:

Визначте дату висадки (наприклад, 20 травня). Відрахуйте від неї назад 60–70 днів. Отримана дата (у нашому прикладі це період з 10 по 20 березня) і буде найкращим часом для посіву.

Такий розрахунок базується на природних етапах розвитку рослини, які неможливо оминути.

Чому не варто поспішати

Головна помилка городників — занадто ранній посів. Оскільки баклажан теплолюбний, його рекомендують висаджувати навіть на 5–10 днів пізніше, ніж солодкий перець. Якщо висадити розсаду в непрогріту землю, вона може зупинитися в рості на кілька тижнів. Тому краще посіяти насіння трохи пізніше, ніж отримати перерослу розсаду, яка важко адаптується до умов відкритого ґрунту.