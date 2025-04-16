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Коли сіяти кабачки на розсаду: сприятливі дні навесні 2025 року (фото)
Фахівці радять зважати на місячний календар. Перелік сприятливих днів для посіву кабачків у квітні та травні читайте далі.
За місячним календарем, сприятливі дні для посіву кабачків у квітні є 14, 18 і 19 числа, проте експерти вважають, що не слід ігнорувати посів і в менш сприятливу дату — 28 квітня. Щодо травня, то наступного місяця кабачки краще сіяти 5, 6 і 7-го. У більш пізні терміни вже можна сіяти насіння в ґрунт.
Про це йдеться у спеціалізованому виданні для господарок/рів kolizhanka.
Сусіди зрадіють: як збільшити врожай кабачків
Хоча кабачки досить невибагливі овочі, слід знати декілька правил для банатого врожаю.
Передусім насіння кабачків можна сіяти відразу в ґрунт в квітні-травні. У ці місяці над посадками краще спорудити парник.
Якщо хочете отримати більш ранній врожай, фахівці радять виростити розсаду, адже це дуже просто.
«Для розвитку розсади сортів різних термінів дозрівання потрібно 23-28 днів після появи сходів — і висаджуємо в город. Оскільки період розвитку розсади такий короткий, сіяти насіння потрібно не раніше квітня», — йдеться у матеріалі.
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Тож нагадаємо, що за місячним календарем, найбільш сприятливі дні для посіву кабачків наступні:
14 квітня,
18 квітня,
19 квітня
5 травня,
6 травня,
7 травня.
Як підготувати насіння кабачків
Оберіть районовані в своєму регіоні сорти і купіть насіння кабачків у надійних виробників.
Перед посівом можна замочити насіння в талій воді. Якщо у вас є сумніви в якості насіння — проростіть їх, поклавши у вологу тканину і в мішечок, який помістити в тепле місце. Через три дні стане зрозуміло, яке насіння проросло. Тож його і потрібно сіяти.
Нагадаємо і про добриво для кабачків для багатого врожаю. Щоби збільшити врожайність у декілька разів, експерти радять скористатися нашатирним спиртом. Ця речовина зміцнить культуру та стимулюватиме її зростання.
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