Коли сіяти кабачки на розсаду: сприятливі дні навесні 2025 року (фото)

Коли сіяти кабачки — місячний календар / © pixabay.com

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За місячним календарем, сприятливі дні для посіву кабачків у квітні є 14, 18 і 19 числа, проте експерти вважають, що не слід ігнорувати посів і в менш сприятливу дату — 28 квітня. Щодо травня, то наступного місяця кабачки краще сіяти 5, 6 і 7-го. У більш пізні терміни вже можна сіяти насіння в ґрунт.

Про це йдеться у спеціалізованому виданні для господарок/рів kolizhanka.

Сусіди зрадіють: як збільшити врожай кабачків

Хоча кабачки досить невибагливі овочі, слід знати декілька правил для банатого врожаю.

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Розсада кабачків розвивається у короткий проміжок часу / © pixabay.com

Передусім насіння кабачків можна сіяти відразу в ґрунт в квітні-травні. У ці місяці над посадками краще спорудити парник.

Якщо хочете отримати більш ранній врожай, фахівці радять виростити розсаду, адже це дуже просто.

«Для розвитку розсади сортів різних термінів дозрівання потрібно 23-28 днів після появи сходів — і висаджуємо в город. Оскільки період розвитку розсади такий короткий, сіяти насіння потрібно не раніше квітня», — йдеться у матеріалі.

Купуйте насіння кабачків у надійних постачальників / © Credits

Коли сіяти кабачки на розсаду: весняний календар

Тож нагадаємо, що за місячним календарем, найбільш сприятливі дні для посіву кабачків наступні:

14 квітня,

18 квітня,

19 квітня

5 травня,

6 травня,

7 травня.

Як підготувати насіння кабачків

Оберіть районовані в своєму регіоні сорти і купіть насіння кабачків у надійних виробників.

Перед посівом можна замочити насіння в талій воді. Якщо у вас є сумніви в якості насіння — проростіть їх, поклавши у вологу тканину і в мішечок, який помістити в тепле місце. Через три дні стане зрозуміло, яке насіння проросло. Тож його і потрібно сіяти.

Нагадаємо і про добриво для кабачків для багатого врожаю. Щоби збільшити врожайність у декілька разів, експерти радять скористатися нашатирним спиртом. Ця речовина зміцнить культуру та стимулюватиме її зростання.

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