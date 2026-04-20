Коли сіяти кабачки у відкритий грунт у квітні, травні 2026 року

Коли сіяти кабачки у відкритий грунт

Вибір ідеального часу для висадження кабачків потребує врахування як погодних умов, так і енергетики місячних циклів. Оскільки ця культура походить із теплих країв, будь-який поспіх може призвести до загибелі молодих пагонів від нічних заморозків або гниття насіння у непрогрітій землі.

Коли сіяти кабачки у відкритий грунт: кліматичні орієнтири

Кабачки є надзвичайно теплолюбними, тому головним сигналом для початку робіт є стабільне прогрівання ґрунту. Сіяти насіння можна лише тоді, коли земля на глибині близько 10 сантиметрів прогрілася до 12 градусів, а середньодобова температура повітря стабільно тримається на позначці 15 градусів тепла.

В умовах українського клімату цей період зазвичай настає з середини квітня до середини травня.

Проте 2026 року синоптики прогнозують заморозки у квітні, тому фахівці радять розпочинати посів в кінці квітня — на початку травня. Для пізніх сортів цілком прийнятним терміном є навіть початок червня.

Орієнтиром для садівників також може слугувати цвітіння вишні або кульбаб — це народні ознаки того, що довкілля достатньо прогрілося для гарбузових культур.

Коли садити кабачки у відкритий грунт за місячним календарем

Місячний посівний календар допомагає визначити дні, коли життєві сили рослин перебувають на піку. Кабачки найкраще сіяти в період Місяця, що росте, уникаючи фаз молодика та повні, коли втручання в життя рослини є небажаним.

Згідно з календарем на 2026 рік, найбільш сприятливими днями є у квітні період від 28 до 30 числа, у травні — 2–8, 13, 15–17, 21–22, 24, а також від 28 до 30 числа.

Де та як найкраще садити кабачки

Кабачки потребують сонячних, захищених від вітру місць із добре дренованим ґрунтом.

Найкращими попередниками для них є цибуля, капуста або коренеплоди.

Перед садінням землю необхідно перекопати, додавши зрілий гній або компост, а за добу до робіт — рясно зволожити грядки теплою водою.

Між рядами слід залишати не менше 1 метра, а між рослинами — 60-70 сантиметрів. Тіснота негативно впливає на плодоношення та сприяє хворобам.

Насіння закладають на 3–4 сантиметри на важких ґрунтах і до 6 сантиметрів на легких піщаних.

У кожну лунку зазвичай кладуть по 2–3 насінини. Коли з’являться сходи, потрібно залишити лише один найсильніший паросток, видаливши решту.

Догляд за молодими сходами

Після появи перших листків рослини потребують регулярного поливу теплою, нагрітою на сонці водою (приблизно раз на 10 днів, а під час цвітіння — раз на тиждень). Найкраще поливати вранці, щоб уникнути надмірної вологості вночі.

Коли на кущі сформуються 3–4 справжні листки, можна провести підживлення азотними добривами (сечовиною або аміачною селітрою), що допоможе рослині швидше наростити зелену масу.

За раннього садіння на початку травня обов’язково використовуйте тимчасове укриття з агроволокна, яке вбереже культуру від нічного стресу та можливих температурних коливань.