Коли сіяти капусту на розсаду 2026 року: найсприятливіші дні

Коли сіяти капусту на розсаду

Чому важливо вчасно посіяти капусту

Успішний врожай капусти починається не з грядки, а з правильно обраної дати посіву. Ця культура дуже вибаглива, вона миттєво реагує на найменші коливання температури та рівень освітлення. Якщо помилитися з термінами, розсада може витягнутися або стати занадто слабкою для пересадки.

Щоб виростити справді міцні та здорові саджанці, варто орієнтуватися на два головні чинники: особливості конкретного сорту та фази місячного календаря. Саме такий комплексний підхід допомагає рослині сформувати сильний імунітет із перших днів життя, що в майбутньому дозволить їй легко адаптуватися у відкритому ґрунті та дати гарні качани.

Коли сіяти капусту на розсаду залежить від сорту

Посівну кампанію варто розпочинати з ретельного розподілу насіння за термінами його дозрівання, адже кожен вид капусти має свій темп розвитку.

Ранні сорти білокачанної капусти найкраще сіяти у проміжку між серединою лютого та 10 березня. Це дозволяє розсаді зміцніти протягом 45–55 днів і бути повністю готовою до висадки на грядки саме тоді, коли прийде перше весняне тепло.

Для середньостиглих сортів оптимальним періодом для посіву є час із середини березня до середини квітня.

Якщо ж ваша мета — виростити капусту для тривалого зимового зберігання, то пізні різновиди доцільно висівати протягом усього квітня, щоб вони встигли набрати масу до осені.

Окрему увагу слід приділити цвітній капусті та броколі, роботу з якими зазвичай починають із середини березня. Оскільки броколі розвивається значно швидше за своїх родичів, її вигідно сіяти невеликими порціями з інтервалом у два тижні. Такий підхід дозволить вам збирати свіжий урожай поступово протягом усього сезону, а не весь одразу.

Коли сіяти капусту 2026 року за місячним календарем

Орієнтація на фази місяця допомагає рослинам розвиватися гармонійно, тому вибір конкретної дати для посіву має велике значення.

Згідно з місячним календарем на березень 2026 року, для роботи з капустою найкраще підходять такі числа — 3, 4, 8, 10, 12, 13 та 17 число. Окрім того, сприятливий період охоплює 19, 22, 24 та проміжок із 27 по 31 березня. Посів у ці дні сприяє швидкій появі сходів та закладанню міцного імунітету розсади.

У квітні вікно можливостей для городників залишається так само широким, що особливо зручно для висівання середньостиглих та пізніх сортів. Найкращими днями цього місяця вважаються числа з 3 по 7, а також 9, 12, 13, 14 та 15 квітня. Додатково календар радить звернути увагу на 18 та 20 число, а завершувати посівну кампанію найкраще у період з 22 по 27 число або ж в останній день місяця — 30 квітня. Вибір цих дат допоможе саджанцям легше перенести майбутню пересадку у відкритий ґрунт.

Підготовка насіння та поживного субстрату для посіву капусти на розсаду

Якість майбутнього врожаю закладається ще до того, як перше насіння потрапить у ґрунт, тому попередня підготовка є надзвичайно важливим етапом. Якщо ви використовуєте власноруч зібране насіння, його необхідно обов’язково знезаразити, щоб знищити можливі збудники хвороб. Найпростіший спосіб — прогріти його у гарячій воді з температурою близько 50 градусів протягом двадцяти хвилин, після чого одразу охолодити у холодній воді. Проте, якщо ви придбали вже готове інкрустоване насіння, яке зазвичай має яскраве забарвлення, жодної додаткової обробки воно не потребує — його можна сіяти сухим одразу в землю.

Не менш важливою є і підготовка ґрунту, в якому розвиватимуться молоді корінці. Найкращим варіантом для капусти вважається поживна суміш із дернової землі, якісного перегною та торфу, змішаних у рівних частинах. Такий склад робить землю легкою, вологоємною та насиченою органікою. Досвідчені господарі також радять обов’язково додавати до субстрату деревну золу. Вона не лише слугує чудовим джерелом мікроелементів, а й діє як природний антисептик, що надійно захищає розсаду від небезпечного захворювання — «чорної ніжки».

Особливості догляду та температурний режим

Коли з’являються перші сходи, найважливішим завданням стає створення правильного мікроклімату, адже капуста — це культура, яка зовсім не любить спеки. Одразу після того, як насіння проклюнеться, температуру в приміщенні необхідно радикально знизити до 8–10 градусів тепла і підтримувати такий режим протягом тижня. Цей прийом допомагає рослинам не витягуватися вгору та загартовує їхню структуру. Надалі для стабільного розвитку розсади достатньо підтримувати близько 15–18 градусів удень, а вночі забезпечувати прохолоду на рівні 10 градусів.

Особливу увагу слід приділити поливу та освітленню. Капуста потребує регулярного зволоження, проте воно повинно бути помірним, щоб коріння не загнивало від застою води. Оскільки посівна кампанія починається досить рано, коли природного сонця ще недостатньо, саджанці обов’язково потрібно підсвічувати фітолампами. Загальна тривалість світлового дня для розсади має становити близько 15 годин, що гарантує отримання міцних і присадкуватих рослин, готових до життя на городі.

Загартовування та підготовка до садіння

Перед тим як розсада переїде на постійне місце, настає відповідальний період її підготовки до умов відкритого ґрунту. Сильні саджанці, які готові до пересадки, легко впізнати за зовнішнім виглядом: вони мають міцне, товсте стебло та принаймні чотири або шість добре розвинених листків насиченого кольору. Наявність такої кількості справжніх листків свідчить про те, що коренева система вже достатньо зміцніла, щоб витримати зміну середовища.

Процес загартовування слід розпочинати приблизно за два тижні до запланованого дня висадки. Це потрібно для того, щоб рослини поступово звикли до перепадів температур, вітру та прямого сонячного проміння. Спершу ящики з розсадою виносять на свіже повітря лише на одну годину в найтеплішу частину дня, але щоразу цей час збільшують. Поступово саджанці залишають на вулиці на весь світловий день, а за відсутності нічних заморозків — і на ніч. Такий дбайливий та плавний перехід гарантує, що капуста швидко приживеться на грядці, не хворітиме після пересадки та згодом віддячить вам щедрим урожаєм.