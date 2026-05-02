Коли сіяти кавуни та як їх вирощувати, щоб отримати солодкий урожай

Кавун належить до теплолюбних культур, тому строки його висівання напряму залежать від погодних умов. На розсаду насіння висівають у другій половині квітня, а у відкритий ґрунт — орієнтовно від 10 травня, коли земля прогріється щонайменше до +15…+16°C. Пересаджування розсади на грядки проводять наприкінці травня або на початку червня — після того, як мине ризик заморозків.

Для вирощування кавунів обирають легкі за структурою ґрунти — піщані або супіщані, з нейтральною кислотністю. Важливо, щоб ділянка була добре освітленою і захищеною від протягів. Також слід дотримуватися правил сівозміни: кавуни не рекомендують висівати після гарбузових культур, а також після томатів, перцю і баклажанів. Натомість сприятливими попередниками вважаються капуста, бобові, цибуля та зернові.

Перед посівом насіння готують: його замочують у теплій воді та проводять знезараження. Висівають у лунки глибиною приблизно 8 см, залишаючи між рослинами відстань 80–100 см. До кожної лунки додають поживні компоненти — золу, перегній і мінеральні добрива.

У регіонах із прохолоднішим кліматом кавуни частіше вирощують через розсаду. Насіння висівають у легкий поживний субстрат наприкінці квітня. До появи сходів підтримують високу температуру — на рівні +28–30°C. Після проростання її поступово знижують, а самі рослини перед висадкою у відкритий ґрунт загартовують.

Догляд за кавунами передбачає регулярний полив, особливо у період активного росту та формування плодів. Водночас під час дозрівання полив обмежують — це допомагає зробити плоди більш солодкими. Підживлення проводять кілька разів за сезон: після висадки розсади, під час утворення бутонів і на етапі зав’язування плодів.

