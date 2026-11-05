Коли сіяти моркву під зиму: сприятливі та несприятливі дні листопада 2026 року

Підзимовий посів моркви

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Підзимовий посів моркви є перевіреним агротехнічним методом, який дозволяє отримати міцні, загартовані коренеплоди на кілька тижнів раніше, ніж за традиційної весняної посадки. Насіння, що проходить природну стратифікацію взимку у холодній землі, дає дружні сходи одразу після танення снігу та використання запасів вологої землі. Проте успіх такого заходу залежить не лише від дотримання технології підготовки грядок, а й від суворого контролю погодних умов і фаз Місяця.

Головні агротехнічні правила: погода та температура

На відміну від посіву інших культур, для підзимової моркви ключовим орієнтиром слугує не стільки календарна дата, скільки показники термометра.

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Висівати насіння слід тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на позначках від +2 °C до -2 °C, а ґрунт охолонув до +1…+2 °C. Головна помилка багатьох городників — посів під час перших заморозків у жовтні чи на початку листопада, коли земля ще довго залишається теплою. Якщо насіння потрапить у теплий ґрунт, воно проросте ще восени, а ніжні молоді паростки неминуче загинуть від перших же серйозних морозів.

Земля на момент посіву має бути сухою або злегка вологою, але в жодному разі не розмитою осінніми зливами. Борозни для насіння готують заздалегідь, до замерзання верхнього шару ґрунту, оскільки засипати рядки на зиму доводиться заздалегідь заготовленою сухою і пухкою землею, що зберігається в укритті чи приміщенн

Орієнтовні строки посіву за регіонами України

Кліматичні особливості різних областей диктують власні часові рамки для проведення робіт у листопаді:

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Північні, Західні та Центральні області. Зазвичай найсприятливіший період припадає на другу декаду місяця — з 10 по 20 листопада. У північних регіонах за раннього похолодання старт можливий уже з 5 листопада.

Східні регіони. Оптимальний час триває з 10 по 20 листопада, з огляду на швидке настання зимових холодів.

Південні області. Через м’якіший клімат терміни суттєво зміщуються у бік кінця осені та початку зими — посів проводять із 25 листопада до 10 грудня.

Коли сіяти моркву у листопаді 2026 року за місячним календарем: сприятливі та несприятливі дні

Згідно з традиційними агрономічними та місячними рекомендаціями, коренеплоди найкраще розвиваються і закладають міцну кореневу систему в періоди спадного Місяця, коли соки та енергія рослин зосереджуються у підземній частині.

Сприятливі дні

Найбільш гармонійні дні для підзимових робіт із коренеплодами у листопаді припадають на такі числа:

На початку місяця (перша спадна фаза) — 2, 3, 4, 7 та 8 листопада (а також загалом період з 1 по 8 число для підготовки та коренеплодів).

Наприкінці місяця (друга спадна фаза після повні) — 27, 28 і 29 листопада (весь завершальний період з 25 до 30 листопада також вважається сприятливим для роботи з підзимовими культурами).

Універсальні дні, що підходять за сукупністю чинників: 6 та 7 листопада.

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Несприятливі дні

У ці дні енергетика Місяця вважається несприятливою для будь-яких посівів та посадок, оскільки насіння демонструватиме найнижчу схожість, а рослинність буде вразливою — Молодик 9 листопада та Повня 24 листопада.

Загальні критичні періоди місячного циклу (наприклад, 8–10 та 15–17 листопада), коли краще зосередитися на санітарному прибиранні ділянки, підготовці інструментів, компостуванні або захисних укриттях для багаторічників, уникаючи безпосереднього контакту з насінням у ґрунті.

Важливі відмінності агротехніки підзимового посіву моркви

Щоб праця не була марною, слід враховувати три головні відмінності осінньої посадки від весняної:

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Норму витрати насіння збільшують на 20–25% порівняно з весняною нормою. Частина насіння може не перенести суворих зимових перепадів температур, тому загущений посів гарантує оптимальну густоту сходів навесні.

Насіння закладають дещо глибше, ніж навесні (на 3–4 см), а зверху грядку обов’язково мульчують заздалегідь підготовленим сухою торф’яною сумішшю, перегноєм або компостом шаром у 2–3 см. Це захистить борозенки від утворення щільної кірки після зимових відлиг.

Посіяну під зиму моркву категорично не поливають. Сухе насіння лягає у сухий ґрунт і чекає весняної вологи.

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