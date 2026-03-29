Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: які дні вважаються найкращими і на що звертати увагу

Щоб отримати рясний урожай огірків, важливо не поспішати і вибрати правильний момент для висівання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коли сіяти огірки

Коли сіяти огірки / © Фото з відкритих джерел

Досвідчені городники знають: гарний урожай починається не з насіння, а з правильно вибраного часу. Окрім погодних умов, важливу роль відіграють природні цикли та багаторічні спостереження. Місячний календар і народні прикмети допомагають визначити найкращі дні для сіяння огірків, коли рослини отримують максимум енергії для росту і розвитку.

Найкращі дні для сіяння за місячним календарем 2026 року

Огірки належать до культур, що дають урожай над землею, тому їх рекомендують сіяти на зростаючому Місяці. У цей період сокорух активізується, і рослини швидше формують сильну надземну частину.

Сприятливі дні для посіву огірків:

  • травень: 6–8, 14–16, 22–24;

  • червень: 5–7, 11–13, 18–20.

Саме в ці періоди місяць знаходиться у родючих знаках (Рак, Телець, Риби), що традиційно вважається найкращим часом для посіву овочів.

Дні, яких краще уникати:

  • період молодика;

  • повного місяця;

  • дні спадного місяця в «сухих» знаках (Водолій, Овен, Лев).

У цей час рослини гірше приживаються, сходи можуть бути слабкими або нерівномірними.

Що говорять народні прикмети

Ще задовго до появи календарів люди орієнтувалися на природу. Багато з цих спостережень актуальні й сьогодні.

  • Зацвіла акація — час сіяти огірки. Це одна з найточніших прикмет. Вона означає, що ґрунт уже достатньо прогрівся.

  • З’явилося перше листя на дубі. Якщо дуб «прокинувся», заморозки вже малоймовірні, і можна сміливо планувати посів.

  • Масове цвітіння кульбаби. Це сигнал, що температура стабілізувалася і рослини швидко підуть зростання.

  • Теплі ночі без різких похолодань. Якщо протягом кількох днів нічна температура не опускається нижче +10°C — це ідеальний період.

  • Ранкова роса стала стабільною. Рясна роса свідчить про достатню вологість і сприятливі умови для проростання.

