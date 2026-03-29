- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 374
- Час на прочитання
- 2 хв
Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: які дні вважаються найкращими і на що звертати увагу
Щоб отримати рясний урожай огірків, важливо не поспішати і вибрати правильний момент для висівання.
Досвідчені городники знають: гарний урожай починається не з насіння, а з правильно вибраного часу. Окрім погодних умов, важливу роль відіграють природні цикли та багаторічні спостереження. Місячний календар і народні прикмети допомагають визначити найкращі дні для сіяння огірків, коли рослини отримують максимум енергії для росту і розвитку.
Найкращі дні для сіяння за місячним календарем 2026 року
Огірки належать до культур, що дають урожай над землею, тому їх рекомендують сіяти на зростаючому Місяці. У цей період сокорух активізується, і рослини швидше формують сильну надземну частину.
Сприятливі дні для посіву огірків:
травень: 6–8, 14–16, 22–24;
червень: 5–7, 11–13, 18–20.
Саме в ці періоди місяць знаходиться у родючих знаках (Рак, Телець, Риби), що традиційно вважається найкращим часом для посіву овочів.
Дні, яких краще уникати:
період молодика;
повного місяця;
дні спадного місяця в «сухих» знаках (Водолій, Овен, Лев).
У цей час рослини гірше приживаються, сходи можуть бути слабкими або нерівномірними.
Що говорять народні прикмети
Ще задовго до появи календарів люди орієнтувалися на природу. Багато з цих спостережень актуальні й сьогодні.
Зацвіла акація — час сіяти огірки. Це одна з найточніших прикмет. Вона означає, що ґрунт уже достатньо прогрівся.
З’явилося перше листя на дубі. Якщо дуб «прокинувся», заморозки вже малоймовірні, і можна сміливо планувати посів.
Масове цвітіння кульбаби. Це сигнал, що температура стабілізувалася і рослини швидко підуть зростання.
Теплі ночі без різких похолодань. Якщо протягом кількох днів нічна температура не опускається нижче +10°C — це ідеальний період.
Ранкова роса стала стабільною. Рясна роса свідчить про достатню вологість і сприятливі умови для проростання.