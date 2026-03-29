Коли сіяти огірки у відкритий ґрунт: які дні вважаються найкращими і на що звертати увагу

Коли сіяти огірки / © Фото з відкритих джерел

Досвідчені городники знають: гарний урожай починається не з насіння, а з правильно вибраного часу. Окрім погодних умов, важливу роль відіграють природні цикли та багаторічні спостереження. Місячний календар і народні прикмети допомагають визначити найкращі дні для сіяння огірків, коли рослини отримують максимум енергії для росту і розвитку.

Найкращі дні для сіяння за місячним календарем 2026 року

Огірки належать до культур, що дають урожай над землею, тому їх рекомендують сіяти на зростаючому Місяці. У цей період сокорух активізується, і рослини швидше формують сильну надземну частину.

Сприятливі дні для посіву огірків:

травень: 6–8, 14–16, 22–24;

червень: 5–7, 11–13, 18–20.

Саме в ці періоди місяць знаходиться у родючих знаках (Рак, Телець, Риби), що традиційно вважається найкращим часом для посіву овочів.

Дні, яких краще уникати:

період молодика;

повного місяця;

дні спадного місяця в «сухих» знаках (Водолій, Овен, Лев).

У цей час рослини гірше приживаються, сходи можуть бути слабкими або нерівномірними.

Що говорять народні прикмети

Ще задовго до появи календарів люди орієнтувалися на природу. Багато з цих спостережень актуальні й сьогодні.

