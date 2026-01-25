Коли сіяти перець на розсаду 2026 року: сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем

Коли висівати перець на розсаду / © Freepik

Реклама

Перець — теплолюбна культура з довгим періодом вегетації. І від того, коли ви посієте насіння на розсаду, залежить здоров’я рослин, їхня сила, врожайність та стійкість до хвороб. Якщо посіяти занадто рано, сіянці витягнуться, будуть слабкими. Якщо посіяти пізно, рослини не встигнуть добре сформувати кореневу систему й звикнути до природних умов перед висаджуванням у відкритий ґрунт.

Коли сіяти перець на розсаду 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

2026 року досвідчені городники та ті, хто орієнтується на природні цикли, радять не лише враховувати кліматичні строки, а й місячний календар, він дає додаткову підказку, коли сіянці краще розвиваються, активно ростуть і формують міцні листові пластини.

Найкращі дні для висівання в січні: 27 січня, 29–31 січня.

Реклама

Ці періоди вважаються сприятливими за місячним календарем, місяць перебуває у фазі росту, що активізує розвиток надземної частини рослин. Посів у ці дні допоможе сіянцям швидше прокидатися та формувати сильні листки.

Найкращі дати для висівання перцю у лютому 2026. Лютий — ключовий місяць для сіянців перцю, оскільки світловий день вже довший, а рослини краще розвиваються навіть без додаткового тепла.

1 лютого — ще зростаючий місяць, сприяє дружнім сходам і активному старту.

19–25 лютого — тривалий період сприятливої фази місяця.

27–28 лютого — завершальна частина сприятливої фази перед весною.

Ці дати ідеально підходять для обох типів — як для солодкого болгарського перцю, так і для гострих чи довгостиглих сортів, яким потрібен більш тривалий вегетаційний період.

Що ще важливо врахувати перед висіванням перцю

Температура ґрунту та світло: перець потребує теплої (але не гарячої) субстратної температури до 28 °C для кращого проростання. Після появи перших сходів важливо забезпечити яскраве світло протягом 14-16 годин на добу, щоб сіянці були не витягнутими, а міцними.

Тривалість підготовки: перець зазвичай сіють за 8-10 тижнів до останніх морозів у регіоні проживання. Це дозволяє розсаді бути готовою до пересаджування в ґрунт наприкінці весни або на початку літа.

Обробка насіння: замочування у теплій воді або стимуляторах росту перед висіванням пришвидшує проростання та робить сходи більш однорідними.