Коли сіяти помідори у відкритий ґрунт 2026 року, чи вже пора

Коли сіяти помдіори у відкритий грунт

Визначення оптимального часу для посіву помідорів у відкритий ґрунт у 2026 році потребує ретельного аналізу погодних умов та стану землі. Станом на початок травня температура ґрунту в більшості регіонів України вже досягла необхідних показників, проте городникам варто враховувати специфіку своєї кліматичної зони.

Для успішного проростання насіння та подальшого розвитку культури земля на глибині 10 сантиметрів повинна прогрітися щонайменше до 12 градусів за Цельсієм. Якщо висіяти насіння в холодну землю, воно може просто згнити або значно затриматися в рості, що в результаті призведе до пізнього та слабкого врожаю.

Коли сіяти помідори по регіонах

У центральних регіонах України та в зоні лісостепу період з 5 по 15 травня зазвичай вважається сприятливим вікном для прямого посіву у ґрунт. Поточні прогнози на цей рік вказують на стабілізацію денних температур, проте нічна прохолода все ще залишається головним фактором ризику. Помідори є теплолюбними рослинами, тому навіть короткочасне зниження температури повітря до 2–3 градусів тепла може стати фатальним для молодих паростків. Саме тому досвідчені господарі радять орієнтуватися не лише на календар, а й на фактичні показники термометра протягом останніх кількох днів.

Для північних областей та Полісся ситуація вимагає більшої обережності. Через особливості клімату загроза нічних приморозків тут зберігається майже до кінця травня. Якщо ви плануєте сіяти помідори вже зараз, необхідно підготувати захисні матеріали, такі як агроволокно або плівка. Використання тимчасових укриттів дозволяє створити під ними сприятливий мікроклімат, де температура буде на кілька градусів вищою, ніж зовні, що значно прискорить появу сходів та захистить їх від можливого похолодання.

Коли сіяти помідори за місячним календарем

Планування робіт на городі з урахуванням фаз Місяця допомагає рослинам краще прижитися та забезпечує активне плодоношення. Оскільки томати формують врожай над поверхнею землі, для них найкраще підходить період, коли Місяць зростає. У цей час природні соки рослини спрямовані вгору, що стимулює розвиток міцного стебла та соковитих плодів. Натомість дні молодика та повні вважаються критичними, тому будь-які посадки в цей час краще відкласти.

У травні 2026 року найбільш вдалий період для томатів настає після 17 травня, коли Місяць починає рости.

Найсприятливішими датами для висадки будуть 18, 19, 20, 21, 24, 25 та 26 травня.

Водночас варто уникати робіт у саду 8–10, 15–17 та 31 травня, оскільки ці дні є несприятливими для будь-яких маніпуляцій із рослинами.

Як сіяти помідори

Важливим аспектом при виборі часу для посіву є також вологість ґрунту. Весна цього року характеризується помірними опадами, що створює гарні умови для проростання. При посіві варто закладати насіння на глибину близько 2–3 сантиметрів, залежно від типу ґрунту:

На важких глинистих ділянках глибину краще зменшити;

На легких піщаних ґрунтах глибину слід трохи збільшити.

Після посіву грядку бажано замульчувати або накрити прозорим матеріалом для збереження вологи, яку насіння потребує для швидкого старту.

