Коли сіяти томати на розсаду: як правильно розрахувати термін

Розсада помідорів

Навряд чи знайдеться городник, який би не вирощував помідори, адже ці плоди не лише смачні, а й надзвичайно корисні. Звичайно, готову розсаду можна купити, проте найсмачніші томати виходять саме з саджанців, вирощених власноруч. Хоча процес вибору насіння, його обробки та посіву вимагає часу й уваги, результат того вартує. Якщо не припуститися критичних помилок на ранніх стадіях, томати ростимуть майже самі по собі. Експерти з городництва поділилися порадами, як посіяти помідори на розсаду, коли це краще робити, як розрахувати терміни.

Коли сіяти томати на розсаду

Якщо ви поквапитеся і посієте насіння занадто рано, розсада почне витягуватися, переросте свій горщик і виснажиться ще до висадки в ґрунт, що значно знизить її потенціал.

З іншого боку, занадто пізній посів змусить вас марно чекати на стиглі червоні плоди протягом усього літа, а масове дозрівання може просто не встигнути завершитися до настання осінніх холодів.

Фактори, що впливають на терміни посадки

Щоб безпомилково визначити ідеальний час для посіву, необхідно проаналізувати три ключові фактори, які безпосередньо впливають на розвиток рослин.

По-перше, це сортові особливості, адже ранні, середньостиглі та пізні томати мають різну тривалість вегетації та потребують різної кількості часу для досягнення зрілості.

По-друге, слід зважати на умови вирощування — якщо опалювальна теплиця з додатковим освітленням дозволяє починати роботу вже у січні, то при вирощуванні на підвіконні необхідно орієнтуватися на природне світло, щоб розсада не виснажилася.

Нарешті, вирішальну роль відіграє регіон та спосіб висадки в грунт. На півдні країни посівну кампанію починають значно раніше, ніж на півночі.

Для центральних областей України орієнтиром є 20 травня — дата, коли зазвичай минає загроза нічних заморозків. Проте використання агровлокна дозволяє зсунути цей термін на початок травня, а наявність теплиці з обігрівом дає змогу висаджувати рослини на цілий місяць раніше за загальноприйняті терміни.

Як розрахувати, коли сіяти помідори

Щоб вирахувати ідеальну дату для кожної ситуації, експерти рекомендують скористатися простою арифметикою — від передбачуваної дати висадки у ґрунт відніміть вік розсади та час на проростання насіння (зазвичай це до 4–5 днів).

Коли сіяти ранні сорти томатів

Для ранніх томатів оптимальний період вирощування розсади становить від 50 до 60 днів.

Якщо за основу взяти дату висадки у відкритий ґрунт 20 травня, то розрахунок буде наступним — віднімаємо 60 днів на розвиток рослини та додатково 5 днів на появу сходів.

Таким чином, найкращим часом для посіву є середина березня, а саме його друга декада. Дотримання таких термінів дозволить вам насолоджуватися першим урожаєм уже наприкінці червня.

Коли сіємо середньостиглі томати

Для томатів середнього терміну дозрівання тривалість вирощування розсади є дещо довшою і становить 55–65 днів.

Якщо ми плануємо висадку у відкритий ґрунт після 20 травня, то від цієї дати слід відняти 65 днів на ріст саджанців та 5 днів на проростання насіння.

У результаті ми отримуємо оптимальний термін посіву — перша декада березня. За такого графіку перші плоди почнуть масово дозрівати вже через чотири місяці після посіву, тобто в середині липня.

Коли сіємо пізньостиглі томати

Пізні сорти потребують найбільше часу для розвитку, тому період вирощування їхньої розсади триває від 65 до 75 днів.

Щоб встигнути висадити їх 20 травня, необхідно відняти від цієї дати загалом 80 днів (враховуючи час на сходи).

Це означає, що сіяти пізні томати потрібно вже в останній декаді лютого. Це дозволить отримати повноцінний урожай наприкінці липня. Якщо ж посіяти їх пізніше, наприклад у березні, то збір плодів зміститься на серпень.

Важливо використовувати якісний матеріал. Найкращий варіант — насіння, зібране власноруч, адже ви можете бути впевнені у його схожості та сортовій відповідності.

Якщо у вас є можливість досвічувати рослини, високорослі сорти можна висівати наприкінці лютого або на самому початку березня. Низькорослі та середньорослі краще сіяти з середини березня до 10 квітня.