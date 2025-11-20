Коли слід хрестити дитину: що каже церква

Хрещення / © ТСН

Реклама

Коли охрестити дитину? Мабуть, це запитання, яке ставить собі більшість батьків після народження доньки чи сина. Однак церква має на це одну єдину відповідь.

Про це повідомили на офіційній сторінці Православної Церкви України.

“Православна Церква однозначно відповідає на це питання: краще і для дитини, і для її батьків охрестити дитину якомога раніше. Таїнство Хрещення не є юридичним примиренням з Богом, що потребує повноліття”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначається, що представники деяких конфесій вважають, що не можна хрестити немовлят, бо людина має обрати віру свідомо. Втім, і на це церква має відповідь та закликає хрестити дітей за вірою їхніх батьків.

“Запитання “Чи не краще, щоб дитина виросла і тоді сама вибрала собі віру?” звучить подібно до твердження, що «поки дитя не виросте й не скаже, що воно бажає їсти, не годуватиму його», або «не вчитиму його різних наук, поки дитя саме не визначиться, що хоче вчити». До речі, діти свідомо також не обирають рідну мову, національну приналежність, культуру, країну, в яких зростають”, – наголошують у ПЦУ.

Також у церкві пояснюють, що традиція хрестити дітей у православній вірі спирається на свідчення Священного Писання. За часів Старого Завіту до храму приносили хлопчиків-немовлят на восьмий день після народження, щоб присвятити їх Богові чином обрізання, яке було прообразом хрещення. Вже в Новому Завіті старозавітне обрізання заступило святе Хрещення, до якого мають доступ не лише хлопчики, а й дівчатка.

Нагадаємо, раніше священник УПЦ Володимир розповів, чому треба зберігати в таємниці ім’я, отримане під час хрещення. За його словами, іноді батьки спеціально просять священників дати інше ім’я дитині під час хрещення, щоб воно залишилося таємним і невідомим для загалу, щоб її не змогли зуврочити чи накликати на неї неприємності.