Коли солити різні види м’яса, щоб воно не стало сухим після смаження

Смажене м’ясо леегко пересушити, якщо невчасно його посолити / © Credits

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Тривалий час серед господинь існувала поширена думка, що будь-яке м’ясо потрібно солити безпосередньо перед самим процесом смаження. Проте саме ця поширена помилка найчастіше перетворює ніжну курячу грудку або свинячу вирізку на суху та дуже жорстку страву.

Про головні правила соління та маринування різних видів м’яса пише EgészségKalauz.

Коли солити біле та червоне м’ясо

Кулінари пояснюють, що кристали солі діють як губка, миттєво витягуючи вологу на поверхню шматка. У розпеченій сковорідці ця рідина одразу випаровується, тому птицю та рибу варто солити лише наприкінці приготування або перед самою подачею на стіл.

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Водночас яловичина та свинина потребують абсолютно іншого підходу до спецій. Ці види м’яса слід солити за 30–40 хвилин до смаження, щоб вони встигли виділити сік, а потім знову увібрати його глибоко в тканини. Для приготування товстих стейків найкраще підійде сухе маринування за кілька годин до термічної обробки.

Правильний маринад та золоті правила смаження

Для створення ідеального маринаду потрібно лише 3 ключові елементи: жир для захисного шару, кислота для розм’якшення волокон та улюблені спеції для аромату. Курятині достатньо побути в такій суміші лише кілька годин, тоді як яловичину чи свинину краще залишити в холодильнику на всю ніч.

Експерти категорично не радять кидати на розігріту сковорідку холодне м’ясо прямо з холодильника. Шматки повинні полежати на столі близько пів години для рівномірного прогрівання до кімнатної температури.

Під час перевертання ніколи не проколюйте м’ясо виделкою, інакше найцінніші соки миттєво витечуть назовні. Замість цього завжди використовуйте зручні кулінарні щипці або спеціальну лопатку.

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Температура, скоринка та відпочинок

Довге смаження на слабкому вогні гарантовано висушить вашу страву набагато швидше, ніж інтенсивна термічна обробка. Більшість видів м’яса потребують попереднього швидкого обсмажування на сильному вогні для створення красивої скоринки, яка запечатує соки всередині.

Для товстих шматків ідеально підійде метод зворотного смаження. Спочатку доведіть стейк до майже готового стану в духовці за низької температури, а наприкінці швидко обсмажте його на розпеченій сковорідці.

Після зняття з вогню обов’язково дайте готовій страві 5–10 хвилин на відпочинок, щоб внутрішні соки рівномірно розподілилися між волокнами. У цей час краще не загортати м’ясо щільно у фольгу, аби пара не розмочила вашу ідеальну хрустку скоринку.

Нагадаємо, плануючи приготування ідеального шашлику, багато хто вагається біля прилавка, адже саме правильний вибір продукту визначає успіх відпочинку на природі. Фахівці поділились секретами вибору м’яса для шашлику та найкращими рецептами маринадів.

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