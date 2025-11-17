Коли святкують Китайський Новий рік 2026: точна дата, чому вона змінюється щороку, обряди та ритуали

Коли прийде Китайський Новий рік 2026 / © pexels.com

На відміну від фіксованого західного Нового року, Китайський Новий рік щороку припадає на різні дати. Чому так відбувається, пишуть в ChineseNewYear.

Коли святкуватимуть Китайський Новий рік 2026

2026 рік за китайським календарем святкування розпочнеться 17 лютого 2026 року.

Цього дня настане 4723 рік за китайським календарем. Традиційно святкування триває два тижні, тому завершиться воно лише 3 березня 2026 року.

Чому дата Китайського Нового року змінюється

Чому дата Китайського Нового року змінюється / © pexels.com

Китайський Новий рік (Чуньцзе) святкують під час молодого місяця. Він настає у день другого молодика після зимового сонцестояння (21 грудня 2025 року).

Дату святкування визначають за місячно‑сонячним календарем, тому вона змінюється щороку. Зазвичай свято припадає на період від 21 січня до 21 лютого, залежно від циклів місяця та сонця.

Історія Китайського Нового року

Точна дата першого святкування Китайського Нового року поки не відома, але деякі дослідники пов’язують його виникнення з часом правління династії Шан, близько 14 століття до нашої ери. Це свято, яке сьогодні відоме як Свято весни, овіяне численними легендами та міфами.

За одним зі стародавніх переказів, на початку кожного нового року жителі Китаю змушені були ховатися від чудовиська на ім’я Нянь (що в перекладі означає “Рік”), яке приходило в перший день свята та руйнувало поселення. З часом люди помітили, що Нянь боявся гучних звуків, яскравого світла та червоного кольору, і почали використовувати ці атрибути, щоб відлякувати монстра — звідси й традиція червоних прикрас та феєрверків під час Китайського Нового року.

Символом сили та успіху в китайській культурі є дракон, тому одним із найяскравіших елементів свята є танці дракона. Під час цих урочистостей вулицями проходить довга барвиста лялька-дракон, що завжди стає кульмінацією святкування.

Напередодні Китайського Нового року сім’ї ретельно прибирають свої домівки, вважаючи, що так вони очищають життя від невдач і звільняють місце для щастя та добробуту в новому році.

Традиції святкування Китайського Нового року 2026

Обряди та ритуали Китайського Нового року / © pexels.com

Китайський Новий рік — це свято глибоких традицій, яке передусім святкують у сімейному колі. Напередодні всі члени родини збираються за святковим столом, де обов’язково подають пельмені, локшину та рибу, що символізують багатство, щастя та прощання зі старим роком.

Особливу увагу приділяють святковим прикрасам. Двері та вікна оздоблюють червоними декораціями — у східній культурі цей колір асоціюється зі щастям, удачею та довголіттям. Будинки прикрашають ліхтариками, паперовими візерунками та вивісками з побажаннями. Традиційно в червоних конвертах дарують гроші дітям, щоб залучити добробут у новому році.

Однією з найяскравіших частин святкування є вуличні фестивалі, що супроводжуються танцями, піснями та видовищними парадами. Дехто навіть не лягає спати у святкову ніч, щоб особисто зустріти настання нового року.